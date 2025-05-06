Дерево без листьев в мае? Не спешите с топором — причина может удивить

Весна — время, когда сад оживает: почки лопаются, листья расправляются, всё наполняется зеленью. Но иногда одно или несколько деревьев упорно молчат — ни листочка, ни намёка на жизнь. Паника? Подождите.
Даже к концу мая дерево может стоять голым — и это ещё не приговор. Причины бывают две.
Некоторые сорта яблонь и груш, особенно зимостойкие, специально "тянут" с выходом из спячки. Они просыпаются ближе к июню, когда угроза возвратных заморозков уже точно миновала. Такое дерево может распустить листья лишь к 10 июня, и это считается нормой.
Но! Даже медленные сорта в мае уже должны показать почки или маленькие листики. Если этого нет — повод насторожиться.
Другой вариант — дерево пережило сильный стресс из-за зимнего или весеннего подмерзания. Внутри оно может быть живо, но слишком ослаблено.
В этом случае задача садовода — помочь дереву восстановиться:
перекопать и хорошо полить приствольный круг;
использовать антистрессовые препараты или стимуляторы роста;
обеспечить покой и немного времени.
Если ни почек, ни зелени — скорее всего, дерево не справилось. В этом случае его лучше удалить и посадить более устойчивый к морозам сорт.
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