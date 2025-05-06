Дерево без листьев в мае? Не спешите с топором — причина может удивить

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна — время, когда сад оживает: почки лопаются, листья расправляются, всё наполняется зеленью. Но иногда одно или несколько деревьев упорно молчат — ни листочка, ни намёка на жизнь. Паника? Подождите.

Фото: Designed by Freepik by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветущий сад

Почему дерево не просыпается

Даже к концу мая дерево может стоять голым — и это ещё не приговор. Причины бывают две.

1. Позднее пробуждение — сортовая особенность

Некоторые сорта яблонь и груш, особенно зимостойкие, специально "тянут" с выходом из спячки. Они просыпаются ближе к июню, когда угроза возвратных заморозков уже точно миновала. Такое дерево может распустить листья лишь к 10 июня, и это считается нормой.

Но! Даже медленные сорта в мае уже должны показать почки или маленькие листики. Если этого нет — повод насторожиться.

2. Замёрзло, но не умерло

Другой вариант — дерево пережило сильный стресс из-за зимнего или весеннего подмерзания. Внутри оно может быть живо, но слишком ослаблено.

В этом случае задача садовода — помочь дереву восстановиться:

перекопать и хорошо полить приствольный круг;

использовать антистрессовые препараты или стимуляторы роста;

обеспечить покой и немного времени.

Что делать, если после 10 июня дерево всё ещё "в коме"

Если ни почек, ни зелени — скорее всего, дерево не справилось. В этом случае его лучше удалить и посадить более устойчивый к морозам сорт.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.



