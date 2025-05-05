Красивый урожай, ужасный итог: тыква, которая зовёт на обед крыс

0:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Цветущие грядки, ухоженные клумбы, овощи, растущие на глазах — казалось бы, идиллия. Но всё это может разрушить один маленький, но настойчивый враг. Точнее — целая армия. Крысы и мыши, как по команде, мигрируют в сад, где растёт это популярное растение.

Фото: commons.wikimedia.org by Christian Fischer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мышь

Виновник — тыква

Да-да, речь именно о ней. Любимица осени, символ Хэллоуина и частый гость на грядках. Но тыква не только радует глаз — она ещё и притягивает грызунов. Особенно когда растёт на удобренной компостом или навозом почве. Эти запахи действуют на мышей как приглашение на шведский стол.

А если рядом с грядками валяется корм для домашних животных или мусор в садовых домиках — считайте, что вы открыли ресторан "всё включено” для грызунов.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

