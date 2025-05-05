Шершни атакуют? Сажайте растение, которое им не оставит шансов

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С первыми тёплыми днями хочется проводить больше времени на даче или террасе. Но радость быстро портят незваные гости — азиатские шершни. Эти агрессивные насекомые не только портят отдых, но и наносят серьёзный урон экосистеме.

Фото: commons.wikimedia.org by Devcore, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пчела

Чем опасны азиатские шершни

Они поедают пчёл — главных опылителей, без которых невозможно нормальное плодоношение. Одно гнездо может содержать до 5000 особей, которые за сезон уничтожают до 8 кг насекомых. Почти половина из них — пчёлы.

Укус шершня не смертелен (если нет аллергии), но массовое нашествие нарушает биоразнообразие, а заодно и ваш душевный покой.

Натуральная защита от шершней

Некоторые растения помогают отпугнуть незваных насекомых. Особенно эффективны:

мята перечная

лемонграсс

шалфей

лаванда

гвоздика

розмарин

герань

Если разместить их по периметру зоны отдыха или у столов — вы создадите природный ароматический щит.

Сарацин — зелёный хищник

Но настоящая звезда среди защитников сада — сарацин. Это хищное растение из Северной Америки, которое питается насекомыми. Его листья выделяют сладкий нектар, заманивая шершней внутрь. А дальше — ловушка: насекомое скользит в липкий "колодец” и уже не выбирается.

Сарацин может "уничтожить” до четырёх азиатских шершней в день — абсолютно безопасно для человека и эстетично для участка. Выглядит оно при этом очень декоративно и не требует специального ухода.

Уточнения

Жёлтый шершень (англ. Yellowjacket, встречаются также переводы Жёлтый жакет и Шмель) — имя нескольких персонажей комиксов компании Marvel Comics.

