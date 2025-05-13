Садоводы на грани беды: потеря 15% и 40% урожая зафиксированы в Краснодарском крае и Крыму

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Из-за холодов в России 12 процентов урожая сахарной свеклы подмерзло, и теперь эти площади придется пересеивать.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблоко

Андрей Бородин, председатель правления Союза, рассказал, что наибольшие потери урожая из-за холодов наблюдаются в Белгородской, Липецкой и Курской областях.

Низкие температуры привели к риску утраты около половины урожая абрикосов, черешни, персиков и слив в Ставрополье. Садоводы Краснодарского края и Крыма уже переживают из-за возможной потери 15% и 40% урожая соответственно.

"У нас выжила только поздняя груша, айва и яблоня, а все остальное — абрикосы, сливы, черешня, инжир — подмерзло. Конечно, ситуация варьируется в зависимости от района и его расположения," — отметил фермер Николай Маслов.

Однако пока не удалось оценить потери сельхозпроизводителей и дачников, поскольку похолодание в российских регионах продолжается.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

