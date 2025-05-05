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Опрыскал один раз — и вредители в панике: что творит перекись водорода

2:33
Садоводство

Перекись водорода (H₂O₂) — простое и недорогое средство, которое может стать настоящим помощником каждому огороднику и цветоводу. Благодаря своим антисептическим и окислительным свойствам она помогает ускорить рост растений, защитить их от болезней и вредителей, а также улучшить качество почвы. Ниже — главные способы применения.

Опрыскивание цветов
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Опрыскивание цветов

Обработка семян для лучшего прорастания

Перед посадкой семена можно замочить в растворе перекиси водорода (1-2 столовые ложки на литр воды) на 12-24 часа. Это убивает патогены на поверхности, ускоряет пробуждение семян и улучшает всхожесть. После замачивания семена промывают чистой водой.

Полив рассады и взрослых растений

Для регулярного полива используют слабый раствор: 1 столовая ложка перекиси на литр воды. Такой раствор насыщает почву кислородом, улучшает корневое дыхание, борется с грибковыми инфекциями и помогает растениям развиваться быстрее.

Опрыскивание для профилактики болезней

Чтобы защитить растения от грибковых заболеваний (например, мучнистой росы или фитофтороза), готовят раствор: 1 чайная ложка перекиси на литр воды. Им опрыскивают листья, стараясь равномерно смочить поверхность, но избегая чрезмерного смачивания.

Обработка корней при пересадке

Перед пересадкой корни растений можно на 20-30 минут замочить в растворе (1 столовая ложка перекиси на литр воды). Это дезинфицирует корневую систему и снижает риск заражения корневой гнилью.

Борьба с вредителями

Если на растениях появились вредители, готовят более концентрированный раствор: 2 столовые ложки перекиси на литр воды. Им опрыскивают поражённые места, что помогает отпугнуть насекомых и обработать повреждения.

Реанимация ослабленных растений

Для увядших или повреждённых растений можно провести полив или опрыскивание раствором перекиси, чтобы стимулировать их восстановление. Важно помнить: использовать перекись нужно умеренно, чтобы не вызвать ожоги или стресс у растений.

Как часто применять

Для профилактики достаточно обработки 1-2 раза в неделю. Для лечения грибковых инфекций или борьбы с вредителями частота может быть выше, но тогда важно внимательно следить за реакцией растений.

Уточнения

Перокси́д водоро́да (пе́рекись водоро́да, химическая формула — H2O2) — неорганическое химическое соединение водорода и кислорода, являющееся простейшим представителем класса пероксидов.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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