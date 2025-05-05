Почему томаты покрылись пушком? Вскрываем грибковый заговор

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Серая гниль (Botrytis cinerea) — одно из самых неприятных грибковых заболеваний томатов, которое особенно часто атакует тепличные посадки. Болезнь проявляется серым пушистым налётом на стеблях, листьях и плодах, быстро распространяется и может погубить весь урожай.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сбор томатов

Почему появляется серая гниль

В теплице болезнь развивается из-за:

повышенной влажности (более 70%);

плохой вентиляции;

резких перепадов температуры;

повреждений растений (трещины на стеблях, надломленные листья), через которые проникает грибок.

Эти факторы создают идеальные условия для Botrytis cinerea, который начинает активно размножаться.

Как лечить серую гниль: комплексный подход

Лечение серой гнили требует нескольких последовательных шагов:

Удалите и уничтожьте все поражённые части растений. Не кладите их в компост, иначе споры грибка разнесутся по участку. Обработайте посадки фунгицидами.

Эффективны препараты:

Фундазол;

Свитч;

Хорус;

Топсин-М.

Их применяют по инструкции, обычно с повторной обработкой через 10-12 дней.

Народные средства: работают ли они

На ранних стадиях можно попробовать:

раствор йода (10 капель на 10 литров воды);

настой чеснока (30 г чеснока на 1 литр воды, настоять сутки, затем развести в 10 литрах воды).

Эти средства обладают антисептическими свойствами, но не справятся с запущенной инфекцией.

Как предотвратить болезнь: профилактика — дешевле лечения

Чтобы не допустить серой гнили, следуйте простым правилам:

Регулярно проветривайте теплицу.

Следите за влажностью воздуха (не выше 70%).

Поливайте умеренно, избегая сырости.

Обрезайте листья и пасынки аккуратно, обрабатывая срезы.

Перед началом сезона проводите дезинфекцию теплицы.

Сажайте устойчивые сорта томатов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

