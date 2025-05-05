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Почему томаты покрылись пушком? Вскрываем грибковый заговор

2:03
Садоводство

Серая гниль (Botrytis cinerea) — одно из самых неприятных грибковых заболеваний томатов, которое особенно часто атакует тепличные посадки. Болезнь проявляется серым пушистым налётом на стеблях, листьях и плодах, быстро распространяется и может погубить весь урожай.

Сбор томатов
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор томатов

Почему появляется серая гниль

В теплице болезнь развивается из-за:

  • повышенной влажности (более 70%);

  • плохой вентиляции;

  • резких перепадов температуры;

  • повреждений растений (трещины на стеблях, надломленные листья), через которые проникает грибок.

Эти факторы создают идеальные условия для Botrytis cinerea, который начинает активно размножаться.

Как лечить серую гниль: комплексный подход

Лечение серой гнили требует нескольких последовательных шагов:

  1. Удалите и уничтожьте все поражённые части растений. Не кладите их в компост, иначе споры грибка разнесутся по участку.
  2. Обработайте посадки фунгицидами.

Эффективны препараты:

  • Фундазол;

  • Свитч;

  • Хорус;

  • Топсин-М.
    Их применяют по инструкции, обычно с повторной обработкой через 10-12 дней.

Народные средства: работают ли они

На ранних стадиях можно попробовать:

  • раствор йода (10 капель на 10 литров воды);

  • настой чеснока (30 г чеснока на 1 литр воды, настоять сутки, затем развести в 10 литрах воды).

Эти средства обладают антисептическими свойствами, но не справятся с запущенной инфекцией.

Как предотвратить болезнь: профилактика — дешевле лечения

Чтобы не допустить серой гнили, следуйте простым правилам:

  • Регулярно проветривайте теплицу.
  • Следите за влажностью воздуха (не выше 70%).
  • Поливайте умеренно, избегая сырости.
  • Обрезайте листья и пасынки аккуратно, обрабатывая срезы.
  • Перед началом сезона проводите дезинфекцию теплицы.
  • Сажайте устойчивые сорта томатов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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