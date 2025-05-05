Почему томаты покрылись пушком? Вскрываем грибковый заговор

Серая гниль (Botrytis cinerea) — одно из самых неприятных грибковых заболеваний томатов, которое особенно часто атакует тепличные посадки. Болезнь проявляется серым пушистым налётом на стеблях, листьях и плодах, быстро распространяется и может погубить весь урожай.
В теплице болезнь развивается из-за:
повышенной влажности (более 70%);
плохой вентиляции;
резких перепадов температуры;
повреждений растений (трещины на стеблях, надломленные листья), через которые проникает грибок.
Эти факторы создают идеальные условия для Botrytis cinerea, который начинает активно размножаться.
Лечение серой гнили требует нескольких последовательных шагов:
Эффективны препараты:
Фундазол;
Свитч;
Хорус;
Топсин-М.
Их применяют по инструкции, обычно с повторной обработкой через 10-12 дней.
На ранних стадиях можно попробовать:
раствор йода (10 капель на 10 литров воды);
настой чеснока (30 г чеснока на 1 литр воды, настоять сутки, затем развести в 10 литрах воды).
Эти средства обладают антисептическими свойствами, но не справятся с запущенной инфекцией.
Чтобы не допустить серой гнили, следуйте простым правилам:
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.