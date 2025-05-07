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Посадка с прицелом на рекорд: что учесть при посеве, чтобы картофель удивил размером

Садоводство

Чтобы вырастить здоровый и обильный урожай картофеля, важно учесть не только качество клубней, но и точную схему их размещения на грядке.

Картофель в мешке
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Картофель в мешке

Как выбрать место и подготовить почву

Картофель любит солнце и лёгкую, рыхлую, хорошо дренированную почву. Идеальное место — солнечный участок без застоя воды. Перед посадкой грядку стоит перекопать и внести органические удобрения: компост, перегной или древесную золу. Это улучшит структуру земли и обеспечит стартовое питание.

Оптимальные расстояния: чтобы не загустить и не загубить

Расстояние — ключевой момент. Если посадить слишком плотно, клубни будут мелкими, если слишком редко — зря потратите место.

  • Между рядами — 60-80 см (для удобства ухода и проветривания).

  • Между клубнями в ряду — 30-40 см (так кусты не будут мешать друг другу).

Эти параметры позволяют растениям развиваться свободно, получать максимум света и воздуха.

На какую глубину сажать картофель

Важна не только схема, но и глубина. Обычно клубни сажают на 10-15 см. В тяжёлых почвах — лучше чуть мельче (10 см), чтобы избежать гнили. В лёгких и песчаных — можно глубже, до 15-20 см, чтобы сохранить влагу.

Полив: сколько и когда

Картофель не любит крайностей. Пересыхание почвы или её заболачивание одинаково вредны. Особенно важен полив в период цветения и формирования клубней. Поливайте примерно раз в неделю, учитывая осадки и погодные условия. После дождя рыхлите почву, чтобы не образовалась корка.

Что положить в лунку для удачи

Чтобы стимулировать рост, опытные огородники кладут в лунку горсть перегноя или компоста, чайную ложку золы, иногда — щепотку минеральных удобрений (азофоска или нитроаммофоска). Главное — хорошо смешать удобрения с землёй, чтобы не обжечь клубни.

Не забывайте про севооборот

Картофель нельзя сажать на одном месте несколько лет подряд: в земле накапливаются болезни и вредители. Чередуйте культуры — после картофеля сажайте бобовые, огурцы, кукурузу. Это поможет сохранить здоровье почвы и будущего урожая.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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