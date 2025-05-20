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Переживаете, что не пролили? Элементарная проверка почвы, которая спасёт ваш урожай

1:26
Садоводство

Для огородников нет большей беды, чем недостаток влаги в почве, особенно в жаркие дни. Когда воды слишком мало, растения начинают сохнуть, и в критические моменты это может привести к гибели всего урожая. Чтобы избежать этой проблемы, важно не только поливать грядки, но и делать это правильно.

грядки
Фото: Freepik by evening_tao is licensed under Рublic domain
грядки

Как понять, что земля хорошо пропитана влагой

Просто поливать растения недостаточно. Важно, чтобы вода проникала в почву не менее чем на 20 см. Если вы будете поливать только сверху, особенно в жару, вода быстро испарится, и растения снова окажутся в опасности.

Чтобы узнать, насколько хорошо земля пропитана влагой, не нужно обладать суперспособностями — достаточно просто прорыхлить почву. Лучше всего это делать на следующий день после полива, в утренние часы, когда земля ещё не перегрета. Проведите рыхление и посмотрите, какой слой земли остаётся влажным.

Что вам нужно искать

Если влажный слой почвы достигает 20-40 см, можно не переживать: растения обеспечены влагой на несколько дней. В случае меньшей глубины полив стоит повторить.

Этот простой способ поможет вам избежать проблем с поливом и сохранить урожай даже в самые жаркие дни. Не забывайте, что правильный полив — это залог успешного огорода!

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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