Растения танцуют от радости: удобрения, которые поднимут урожай до небес

2:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы вырастить богатый урожай без химии, достаточно обратиться к проверенным веками средствам — органическим удобрениям. Они не только насыщают почву питательными веществами, но и улучшают её структуру, повышают влагопроницаемость, стимулируют рост полезных микроорганизмов.

Фото: Tomatoes Uploaded by Fæ by Jeremy Keith from Brighton & Hove, United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Томаты, помидоры

Компост — король органики

Компост получают из разложившихся растительных остатков, кухонных отходов, скошенной травы и ботвы.

Он содержит целый комплекс микроэлементов.

Улучшает аэрацию и влагозадержание почвы.

Подходит практически для всех культур, особенно при весенней и осенней перекопке.

Перегной — питательная база

Перегной образуется из перепревшего навоза и является богатым источником азота, фосфора и калия.

Он прекрасно питает растения и улучшает структуру грунта.

Особенно хорош для томатов, перцев, капусты и тыквенных.

Его можно вносить осенью или весной при подготовке грядок.

Зеленые удобрения (сидераты)

Люпин, горчица, фацелия — все эти растения можно высевать на участке, а затем запахивать в почву.

Они обогащают землю органикой, защищают от эрозии и подавляют сорняки.

Отличный выбор для севооборота или восстановления бедных почв.

Костная мука — фосфорный источник

Это удобрение готовят из переработанных костей животных.

Оно снабжает растения фосфором и кальцием, укрепляет корни и стимулирует цветение.

Особенно подходит для многолетников, плодовых деревьев и кустарников.

Древесная зола — для калия и защиты

Зола после сжигания древесины содержит калий, кальций и микроэлементы.

Её вносят в почву, чтобы повысить щелочность, защитить от вредителей и стимулировать цветение.

Хорошо подходит для огурцов, моркови, свеклы, капусты.

Рыбная мука — источник белка

Измельчённые рыбные отходы становятся богатым азотом удобрением.

Оно ускоряет рост, подходит для плодовых культур и декоративных растений.

Вносить лучше в компост или при перекопке.

Мульча — двойная польза

Органическая мульча (солома, опилки, листья) не только удерживает влагу и защищает почву от сорняков, но и разлагается со временем, обогащая её органикой.

Как выбрать

Главное правило: выбирать удобрение под конкретные цели.

Для общей заправки грядок — компост и перегной.

Для ускорения роста — зелёные удобрения, рыбная мука.

Для повышения качества плодов и цветов — костная мука, древесная зола.

Не забывайте чередовать минеральные и органические подкормки, чтобы поддерживать баланс в почве.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

