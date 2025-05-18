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Кислая клубника? Оставьте эти отговорки, вот где настоящая проблема

2:38
Садоводство

Если ваша клубника оставляет желать лучшего, возможно, не стоит винить сорт — всё зависит от того, как вы за ней ухаживаете. Вкус ягоды напрямую связан с составом почвы и условиями её выращивания. Прямо скажем, чудо-удобрений, которые мгновенно превратят клубнику в настоящую сладкую вкусняшку, не существует. Давайте разберёмся, что именно нужно делать, чтобы ваши ягоды были сочными и ароматными.

Клубника
Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

1. Солнечные лучи — главный ингредиент

Вы когда-нибудь замечали, как кислая и водянистая клубника растёт в пасмурную погоду? Это не случайность. Чтобы ягоды стали действительно сладкими, им нужен солнечный свет. Минимум 8-10 часов солнечного света в день — вот что нужно вашим кустам. Поэтому убедитесь, что клубника посажена в месте, где она будет на солнце почти весь день.

2. Температурный баланс: не слишком жарко и не слишком холодно

Клубника не любит экстремальных температур. Даже в жару или в холодный период её вкус может стать кисловатым. Оптимальная температура — 20-25 градусов днём и не ниже 13-14 градусов ночью. Для вашего региона важно подобрать сорта, которые лучше всего переносят местные климатические условия.

3. Подкормка: важно не только количество, но и качество

Чтобы клубника радовала вкусом, ей нужно достаточно железа, бора, марганца и калия. Поэтому на начальном этапе роста важно провести подкормку калием и кальцием. Но будьте осторожны — после цветения добавление кальция лучше снизить или вовсе прекратить. Для удобства можно использовать комплексные удобрения, которые легко найти в магазине.

4. Правильная агротехника

Скорость роста, вкус ягод и их размер во многом зависят от того, насколько правильно организована посадка. Не забывайте о густоте посадок, регулярной прополке и мульчировании почвы. И помните, каждый сорт клубники может иметь свои предпочтения по питательным веществам, так что важно учитывать особенности конкретной разновидности.

Теперь, вооружённые знаниями, можно с уверенностью сказать, что вкус клубники — это результат заботы, внимания и правильных условий. Время разбираться в тонкостях ухода и получать ягоды, которые будут радовать не только глаз, но и вкус!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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