Время волшебства для пионов: 3 вещи, которые гарантируют их пышное цветение

2:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Май — это время, когда пионы начинают активно готовиться к своему главному выходу. Всё, что вы сделаете в этот период, напрямую повлияет на то, как они будут радовать вас в будущем. Уход за пионами в мае можно сравнить с зарядкой для пышного и продолжительного цветения. Как правильно ухаживать за этими красивыми растениями, чтобы получить роскошные цветы? Рассказываем.

Фото: commons.wikimedia.org by Poupou l'quourouce, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пионы

1. Полив: не переусердствуйте, но и не забудьте

Полив — один из важнейших этапов ухода за пионами, особенно в мае. Однако не всегда нужно лить воду на растения. Если погода дождливая, достаточно просто дать кустам время "подышать" без дополнительного полива. А вот в жаркие и сухие весенние дни полив необходим. Используйте только тёплую отстоявшуюся воду, и лучше всего поливать пионы вечером — так вода будет лучше впитываться в почву и не испарится под палящим солнцем.

2. Рыхление почвы: ключ к здоровым корням

Никакие удобрения и полив не принесут желаемого эффекта без правильного рыхления почвы. Это важная процедура, которая помогает корням пионам дышать и развиваться правильно. Обязательно рыхлите землю после каждого полива или дождя. Это создаст идеальные условия для роста растения.

3. Подкормки: не забывайте о питательных веществах

Первая подкормка пионам нужна уже весной, когда появляются молодые побеги. Используйте азотсодержащие добавки — они помогут растению активно развиваться. Второй раз подкормите пионы в период бутонизации, а затем — во время цветения, универсальными удобрениями. В конце сезона, перед зимой, важно подкормить растения фосфорно-калийными составами для укрепления корней.

4. Омоложение кустов: не забывайте об этом

Каждые 5-7 лет пионы требуют омоложения. Это не просто рекомендация, а необходимость для того, чтобы кусты оставались здоровыми и продолжали радовать вас своими цветами. Лучшее время для разделения корневища — сентябрь.

Уход за пионами в мае — это не просто обязательная рутина, а залог их пышного и долгого цветения. Следуйте этим простым советам, и ваш сад будет полон красоты!

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

