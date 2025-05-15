Лук и капуста — враги на одной грядке? Узнайте, с кем дружить, а с кем лучше не сажать

Дачники стремятся собрать богатый урожай, и для этого важно не только правильно ухаживать за растениями, но и грамотно выбирать их соседей на грядке. Оказавшись на одной грядке, некоторые культуры могут навредить друг другу, лишив важнейших питательных веществ или став переносчиками болезней. Давайте разберемся, с кем лук чувствует себя хорошо, а с кем лучше не сажать его рядом.

Фото: Freepik by Racool_studio Лук

Хорошие соседи для лука: кто поможет ему расти

Морковь — это не только отличный сосед, но и защитник от луковой мухи. Морковь своей ароматной зеленью отпугивает этого вредителя, в то время как лук охраняет морковь от её собственной угрозы — морковной мухи.

Томаты — отличные союзники для лука. Эти растения поддержат друг друга в борьбе с вредителями, а также обеспечат луку нужное количество питательных веществ.

Петрушка, свекла, клубника, шпинат, горох — все эти культуры отлично уживаются с луком. Они не только не мешают ему расти, но и могут дополнять друг друга, улучшая урожайность на грядке.

Неудачные соседи: кто будет вредить вашему луку

Капуста — если на вашем участке растет капуста, забудьте о луковых грядках рядом. Эти растения привлекают общих вредителей, таких как тля, мухи и слизни, которые могут нанести вред и лукам, и капусте.

Как правильно подкармливать лук

Лук хорошо растет на грядках, где осенью вносили навоз. Однако будьте осторожны с свежим навозом — он может замедлить рост лука и привести к образованию кривых или потрескавшихся луковиц. Лучше использовать перепревший навоз или компост.

Уточнения

Лук (растение) (лат. Allium) — род растений семейства Амариллисовые.

