Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-6 забытых моделей советских легковушек, о которых мало кто помнит
Механика, автомат или вариатор — какой выбор обернётся головной болью через год
Трещина на стволе черешни: опасно ли это и что делать немедленно
Весенний борщ без свёклы: главный вкус сезона
Когда поставил аккумулятор помощнее: всё, что нужно знать, чтобы не навредить машине
Забытые секреты молодости, которые скрывают люди с вечной юностью
Уехавшая из России Чехова в ярости от Брюсселя: довели до нервного срыва
Готовьте сразу две порции: эту кесадилью съедят до последней крошки
Старая плитка, стойкая грязь и битва из 4 средств: кто справился, а кто сдулся

Лук и капуста — враги на одной грядке? Узнайте, с кем дружить, а с кем лучше не сажать

Садоводство

Дачники стремятся собрать богатый урожай, и для этого важно не только правильно ухаживать за растениями, но и грамотно выбирать их соседей на грядке. Оказавшись на одной грядке, некоторые культуры могут навредить друг другу, лишив важнейших питательных веществ или став переносчиками болезней. Давайте разберемся, с кем лук чувствует себя хорошо, а с кем лучше не сажать его рядом.

Лук
Фото: Freepik by Racool_studio
Лук

Хорошие соседи для лука: кто поможет ему расти

  • Морковь — это не только отличный сосед, но и защитник от луковой мухи. Морковь своей ароматной зеленью отпугивает этого вредителя, в то время как лук охраняет морковь от её собственной угрозы — морковной мухи.

  • Томаты — отличные союзники для лука. Эти растения поддержат друг друга в борьбе с вредителями, а также обеспечат луку нужное количество питательных веществ.

  • Петрушка, свекла, клубника, шпинат, горох — все эти культуры отлично уживаются с луком. Они не только не мешают ему расти, но и могут дополнять друг друга, улучшая урожайность на грядке.

Неудачные соседи: кто будет вредить вашему луку

  • Капуста — если на вашем участке растет капуста, забудьте о луковых грядках рядом. Эти растения привлекают общих вредителей, таких как тля, мухи и слизни, которые могут нанести вред и лукам, и капусте.

Как правильно подкармливать лук

Лук хорошо растет на грядках, где осенью вносили навоз. Однако будьте осторожны с свежим навозом — он может замедлить рост лука и привести к образованию кривых или потрескавшихся луковиц. Лучше использовать перепревший навоз или компост.

Уточнения

Лук (растение) (лат. Allium) — род растений семейства Амариллисовые.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Авто
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день Аудио 
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Домашние животные
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов Аудио 
Не хочу даже слушать: Резник о Пугачевой — откровенно и без прикрас
Правда ТВ
Не хочу даже слушать: Резник о Пугачевой — откровенно и без прикрас Аудио 
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Работы над самолётом Байкал продолжаются несмотря на заявление о закрытии проекта Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Понимает ли кот, что его кастрировали? Ответ, который удивит
Понимает ли кот, что его кастрировали? Ответ, который удивит
Последние материалы
Весенний борщ без свёклы: главный вкус сезона
Забытые секреты молодости, которые скрывают люди с вечной юностью
Когда поставил аккумулятор помощнее: всё, что нужно знать, чтобы не навредить машине
Уехавшая из России Чехова в ярости от Брюсселя: довели до нервного срыва
Ликвидация Промтрансбанка открыла ящик Пандоры! Вкладчики обратились за возмещением
Старая плитка, стойкая грязь и битва из 4 средств: кто справился, а кто сдулся
Готовьте сразу две порции: эту кесадилью съедят до последней крошки
Русские кошки, которые стали звездами международных выставок
Если хотите сохранить мотор, перестаньте делать это — вам лучше узнать об этом до поломки
Эти кошки под запретом: почему их нельзя держать дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.