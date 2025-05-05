Лилии — больше, ярче, сильнее: удобрения, которые меняют всё

Чтобы лилии радовали вас крупными, пышными и яркими цветами, одного правильного ухода недостаточно. Им нужны подкормки — и не абы какие, а строго подобранные для каждого этапа роста.
Весной, когда лилии только начинают просыпаться, важно дать им азот.
Подойдут удобрения с высоким содержанием азота, например, аммиачная селитра.
Азот помогает нарастить зелёную массу, укрепляет побеги и даёт старт для закладки будущих бутонов.
В период бутонизации акцент смещается на фосфор и калий.
Используйте комплексные удобрения с формулой NPK 10:10:20 или аналоги.
Отличным вариантом будет древесная зола — натуральный источник калия, который помогает сделать цветы ярче, а стебли крепче.
Также помогут настои органики (например, коровяка, разведённого в пропорции 1:10).
Когда цветение заканчивается, лилии требуют подкормки для восстановления.
Используйте калийные удобрения, чтобы помочь луковицам накопить запас питательных веществ для зимовки.
Регулярный полив в этот период особенно важен, но избегайте переувлажнения, чтобы не вызвать гниение.
Чередуйте минеральные и органические удобрения, чтобы почва не истощалась.
Точно соблюдайте дозировки — перекормленные растения часто болеют.
Удаляйте увядшие цветы, чтобы растение не тратило силы на формирование семян.
Если всё сделать правильно, ваши лилии будут цвести дольше, а их лепестки будут ярче, чем когда-либо.
Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae).
На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.