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Лилии — больше, ярче, сильнее: удобрения, которые меняют всё

1:52
Садоводство

Чтобы лилии радовали вас крупными, пышными и яркими цветами, одного правильного ухода недостаточно. Им нужны подкормки — и не абы какие, а строго подобранные для каждого этапа роста.

Лилия
Фото: commons.wikimedia.org by Tiffany825, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Лилия

Весна: запускаем рост зелёной массы

Весной, когда лилии только начинают просыпаться, важно дать им азот.

  • Подойдут удобрения с высоким содержанием азота, например, аммиачная селитра.

  • Азот помогает нарастить зелёную массу, укрепляет побеги и даёт старт для закладки будущих бутонов.

Лето: формирование бутонов и насыщенность цвета

В период бутонизации акцент смещается на фосфор и калий.

  • Используйте комплексные удобрения с формулой NPK 10:10:20 или аналоги.

  • Отличным вариантом будет древесная зола — натуральный источник калия, который помогает сделать цветы ярче, а стебли крепче.

  • Также помогут настои органики (например, коровяка, разведённого в пропорции 1:10).

После цветения: заботимся о луковицах

Когда цветение заканчивается, лилии требуют подкормки для восстановления.

  • Используйте калийные удобрения, чтобы помочь луковицам накопить запас питательных веществ для зимовки.

  • Регулярный полив в этот период особенно важен, но избегайте переувлажнения, чтобы не вызвать гниение.

Полезные советы

  • Чередуйте минеральные и органические удобрения, чтобы почва не истощалась.

  • Точно соблюдайте дозировки — перекормленные растения часто болеют.

  • Удаляйте увядшие цветы, чтобы растение не тратило силы на формирование семян.

Если всё сделать правильно, ваши лилии будут цвести дольше, а их лепестки будут ярче, чем когда-либо.

Уточнения

Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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