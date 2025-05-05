Лилии — больше, ярче, сильнее: удобрения, которые меняют всё

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы лилии радовали вас крупными, пышными и яркими цветами, одного правильного ухода недостаточно. Им нужны подкормки — и не абы какие, а строго подобранные для каждого этапа роста.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiffany825, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Лилия

Весна: запускаем рост зелёной массы

Весной, когда лилии только начинают просыпаться, важно дать им азот.

Подойдут удобрения с высоким содержанием азота, например, аммиачная селитра.

Азот помогает нарастить зелёную массу, укрепляет побеги и даёт старт для закладки будущих бутонов.

Лето: формирование бутонов и насыщенность цвета

В период бутонизации акцент смещается на фосфор и калий.

Используйте комплексные удобрения с формулой NPK 10:10:20 или аналоги.

Отличным вариантом будет древесная зола — натуральный источник калия, который помогает сделать цветы ярче, а стебли крепче.

Также помогут настои органики (например, коровяка, разведённого в пропорции 1:10).

После цветения: заботимся о луковицах

Когда цветение заканчивается, лилии требуют подкормки для восстановления.

Используйте калийные удобрения, чтобы помочь луковицам накопить запас питательных веществ для зимовки.

Регулярный полив в этот период особенно важен, но избегайте переувлажнения, чтобы не вызвать гниение.

Полезные советы

Чередуйте минеральные и органические удобрения, чтобы почва не истощалась.

Точно соблюдайте дозировки — перекормленные растения часто болеют.

Удаляйте увядшие цветы, чтобы растение не тратило силы на формирование семян.

Если всё сделать правильно, ваши лилии будут цвести дольше, а их лепестки будут ярче, чем когда-либо.

Уточнения

Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae).

