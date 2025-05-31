Забытое средство, которое спасет ваш огород от болезней и вредителей

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Березовый деготь — это удивительное средство, которое использовали еще наши деды на огородах для борьбы с болезнями и вредителями. И хотя о нем забыли, он по-прежнему остается эффективным и безопасным для растений и человека.

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Для чего нужен деготь

Этот продукт значительно улучшает иммунитет растений. Он не только помогает бороться с вредителями, но и служит отличной подкормкой для деревьев, кустарников и овощных культур.

Как деготь помогает от болезней и вредителей

Профилактика болезней. Березовый деготь отлично защищает растения от таких заболеваний, как грибковые инфекции, и помогает избежать гнилей. Для этого готовят раствор: в 10 литрах горячей воды разводят 2 столовые ложки дегтя и добавляют 150-200 г древесной золы. Все компоненты тщательно перемешиваются и настаиваются 3-4 часа. Получившуюся смесь можно использовать для опрыскивания растений раз в неделю.

Борьба с вредителями. Этот раствор помогает справиться с самыми агрессивными вредителями, такими как колорадский жук, тля, белокрылка, медведка и многие другие. Для этого 1 столовую ложку дегтя растворяют в 2 литрах горячей воды, добавляют 30-40 г тертого хозяйственного мыла и настаивают смесь 2-3 часа. Опрыскивание проводится каждые две недели.

Как правильно использовать

Готовить растворы нужно в строго установленной пропорции, чтобы не повредить растения.

Растворы готовятся на основе горячей воды, но важно помнить, что температура не должна быть слишком высокой, чтобы не повредить растения.

Чтобы ускорить эффект и повысить защиту, можно комбинировать березовый деготь с другими натуральными средствами, такими как зола.

Преимущества березового дегтя

Это средство не только борется с вредителями и болезнями, но и укрепляет растения, улучшая их здоровье и устойчивость к внешним воздействиям. И, что важно, оно абсолютно безопасно для человека и не вредит экологии.

Уточнения

Вредный организм — растение или животное, причиняющее вред человеку или его интересам (например, в растениеводстве и животноводстве); в широком смысле — конкурент человечества.

