Не выбрасывайте шелуху от семечек: как превратить кухонный мусор в садовое золото

Шелуха от семечек подсолнечника — не мусор, а настоящий клад для огородника! Это органическое сырьё помогает улучшить почву, повысить урожайность и сэкономить на покупных удобрениях. Главное — знать, как использовать её с умом.
Фото: wikipediа by Дмитрий Макеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
семечки
Мульча: защита и питание почвы
Шелуха идеально подходит для мульчирования.
Распределите её вокруг растений, чтобы:
удерживать влагу;
предотвращать рост сорняков;
улучшить воздухообмен в почве.
Особенно хорошо работает с рассадой и кустарниками.
В компосте: ускорение разложения
Добавьте лузгу в компостную кучу — и компост станет питательнее.
Благодаря клетчатке шелуха ускоряет разложение, обогащает будущий перегной.
Для лучшего эффекта смешивайте с зелёными отходами или навозом, иначе почва может временно потерять азот.
Разрыхление почвы: облегчение для тяжёлого грунта
Если у вас глинистая почва, шелуха поможет.
При перекопке внесите измельчённую лузгу в землю — почва станет более рыхлой, воздухопроницаемой.
Со временем шелуха перегниёт, насытив почву углеродом и микроэлементами.
Важные рекомендации
Перед использованием:
шелуху лучше измельчить;
избегайте чрезмерного количества, чтобы не забить почву;
не забывайте чередовать с азотными источниками (зелёные удобрения или перегной).
Использование шелухи — это экологично, полезно и бюджетно. Попробуйте, и ваши грядки скажут вам спасибо!
Уточнения
Се́мечки подсо́лнечника — семена подсолнечника однолетнего (Helianthus annuus), используемые, в первую очередь, для производства подсолнечного масла, которое затем употребляется для приготовления пищи или для технических нужд.