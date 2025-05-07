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Не выбрасывайте шелуху от семечек: как превратить кухонный мусор в садовое золото

1:38
Садоводство

Шелуха от семечек подсолнечника — не мусор, а настоящий клад для огородника! Это органическое сырьё помогает улучшить почву, повысить урожайность и сэкономить на покупных удобрениях. Главное — знать, как использовать её с умом.

семечки
Фото: wikipediа by Дмитрий Макеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
семечки

Мульча: защита и питание почвы

Шелуха идеально подходит для мульчирования.

Распределите её вокруг растений, чтобы:

  • удерживать влагу;
  • предотвращать рост сорняков;
  • улучшить воздухообмен в почве.

Особенно хорошо работает с рассадой и кустарниками.

В компосте: ускорение разложения

Добавьте лузгу в компостную кучу — и компост станет питательнее.

  • Благодаря клетчатке шелуха ускоряет разложение, обогащает будущий перегной.
  • Для лучшего эффекта смешивайте с зелёными отходами или навозом, иначе почва может временно потерять азот.

Разрыхление почвы: облегчение для тяжёлого грунта

Если у вас глинистая почва, шелуха поможет.

  • При перекопке внесите измельчённую лузгу в землю — почва станет более рыхлой, воздухопроницаемой.
  • Со временем шелуха перегниёт, насытив почву углеродом и микроэлементами.

Важные рекомендации

Перед использованием:

  • шелуху лучше измельчить;
  • избегайте чрезмерного количества, чтобы не забить почву;
  • не забывайте чередовать с азотными источниками (зелёные удобрения или перегной).

Использование шелухи — это экологично, полезно и бюджетно. Попробуйте, и ваши грядки скажут вам спасибо!

Уточнения

Се́мечки подсо́лнечника — семена подсолнечника однолетнего (Helianthus annuus), используемые, в первую очередь, для производства подсолнечного масла, которое затем употребляется для приготовления пищи или для технических нужд.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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