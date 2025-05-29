Малина взяла ваш сад в оборот? Эти растения точно на неё повлияют

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Малина — это не только вкусные и полезные ягоды, но и настоящий завоеватель вашего сада. Она стремится захватить новые территории, распуская черенки, но есть несколько растений, которые помогут удержать её в рамках и не дадут малине расти туда, куда не следует.

Фото: https://www.photos-public-domain.com/2012/04/26/raspberry-leaves/ by Photos Public Domain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куст малины

1. Щавель — природный страж вашего участка

Щавель — это не просто полезная зелень для салатов, но и отличный защитник от растущей малины. Когда щавель посажен рядом с малиной, его выделяемые вещества замедляют или полностью останавливают распространение отростков малины. Малина будет рада давать ягоды, но за пределы своего участка не выйдет.

2. Фасоль — бобовая культура с сильным характером

Фасоль — это не только вкусный и питательный продукт, но и отличный "охранник" для вашего сада. Эта культура насыщает почву азотом, что препятствует распространению малины. Посаженная рядом с малиной, фасоль будет не только полезной в кулинарии, но и эффективным барьером для её амбиций.

3. Метлица — растущий барьер для малины

Метлица — это трава, которая сможет усмирить даже самую агрессивную малину. Посаженная в междурядьях, она заберет у малины всю влагу и свет, что значительно замедлит её рост. К тому же, корни метлицы требуют много питательных веществ, что лишит корни малиновых отростков необходимых микроэлементов для нормального развития.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

