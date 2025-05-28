Оставьте стресс за дверью: эти растения в спальне гарантируют расслабление и хороший сон

2:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Правильно подобранные растения в спальне могут творить настоящие чудеса. Они создают атмосферу уюта, очищают воздух и помогают поддерживать здоровый сон. Но какие именно растения подойдут для вашей спальни? Мы подготовили список самых полезных цветов для вашего уюта.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветок в спальне

1. Хлорофитум — природный очиститель воздуха

Этот "зелёный фильтр" — отличный помощник в борьбе с загрязнённым воздухом. Хлорофитум активно поглощает вредные вещества и чистит атмосферу в комнате. Если он быстро разрастается, значит, воздух в помещении насыщен загрязнителями. Чтобы усилить эффект, можно добавить таблетку активированного угля в землю. Хлорофитум не только полезен, но и очень красив, добавляя зелёные акценты в интерьер.

2. Фикус — кислородный барьер

Этот комнатный гигант производит много кислорода, помогает создать уют и комфорт. Фикус отлично собирает пыль с воздуха, что делает его идеальным для спальни. Ухаживать за ним легко, а польза от его присутствия — неоценима. Ваши лёгкие будут благодарны!

3. Алоэ — защитник от вредных веществ

Алоэ — это не только лекарственное растение, но и отличный очиститель воздуха. Он поглощает вредные вещества, которые выделяются от новой мебели, особенно из ДСП и МДФ. Помимо этого, алоэ известно своими целебными свойствами: его листья можно использовать для лечения и для укоренения черенков других растений.

4. Драцена — природный детоксикатор

Драцена — ещё одно растение, которое помогает очистить воздух от формальдегидов и других вредных соединений, которые могут выделяться из мебели. Однако стоит помнить, что это растение особенно привлекает внимание кошек, которые любят погрызть его листья. Но несмотря на это, драцена идеально подходит для создания уюта в спальне.

Каким растениям не место в спальне?

Существует несколько растений, которые не следует ставить в спальне, поскольку они могут быть токсичными или просто не подходить для такого места. Вот список из тех, кого лучше держать подальше от кровати:

Диффенбахия

Кротон

Цикламен

Монстера

Кактусы

Комнатные лилии

Олеандр

Японская родея

Орхидея

Эти растения могут выделять вредные вещества или быть опасными для здоровья, особенно если у вас есть маленькие дети или домашние животные.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.

