Морковь размером с руку: секретные поливы, которые творят чудеса

2:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Морковь — один из самых популярных овощей на наших грядках, но далеко не каждый огородник может похвастаться идеальным урожаем. Что же нужно, чтобы корнеплоды выросли крупными, ровными и сладкими? Разбираем ключевые советы!

Фото: flickr.com by Kai Schreiber, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Морковь

Полив моркови: сколько и как часто

Морковь очень чувствительна к режиму полива. Недостаток воды делает корнеплоды мелкими и горькими, а переизбыток влаги — рыхлыми и водянистыми.

Оптимально поливать морковь 1-2 раза в неделю, обильно, но без заболачивания.

В жаркие периоды количество поливов можно увеличить, но обязательно следите за состоянием почвы — она должна быть влажной, но не мокрой.

Особенно важно правильно поливать в период наливания корнеплодов (август), когда формируется их вкус.

Чем подкармливать морковь для высокого урожая

Ключевые элементы: фосфор и калий. Они отвечают за формирование корнеплодов, их сладость и плотность.

Первую подкормку проводят через 2-3 недели после появления всходов — комплексными минеральными удобрениями.

Вторую — в период активного роста, используя калийные и фосфорные препараты (например, сульфат калия, монофосфат калия).

Важно избегать избытка азота — он даёт буйную зелень, но плохо влияет на развитие корнеплодов.

Народные средства тоже помогают: древесная зола, настой золы или борная кислота усиливают сладость моркови.

Подготовка почвы: залог успеха

Морковь любит лёгкие, рыхлые, воздухопроницаемые почвы. Если участок глинистый — внесите песок или торф.

Участок должен быть солнечным, в тени морковь растёт плохо. Грядки перекапывают с осени, внося компост или перегной (свежий навоз не подходит!). Севооборот важен: не сажайте морковь после укропа, петрушки или других зонтичных.

Народные секреты для сладкой моркови

Подкормка борной кислотой помогает насытить корнеплоды сахаром.

Настой золы укрепляет иммунитет растений и делает их устойчивыми к болезням.

Солёный раствор (слабая концентрация) помогает защитить морковь от вредителей.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете собрать урожай, о котором мечтает каждый дачник!

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

