Тень — не приговор! Растения, которые будут процветать даже в самых темных уголках сада

3:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник знает, что в тени большинство растений не растут. Но есть и такие чудеса, которые не только выживают, но и великолепно развиваются в полутени и полной тени. Вот несколько растений, которые идеально подойдут для тех уголков вашего участка, где солнечный свет бывает лишь изредка.

Фото: commons.wikimedia.org by Dan Keck, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хосты

1. Аквилегия — цветок, который имеет несколько лиц

Аквилегия — это многолетник с множеством разновидностей и окрасок. Это растение также называется водосбором, колоколом или голубкой, и оно обожает полутень. Аквилегия радует разнообразием форм и оттенков цветов и станет настоящим украшением вашего участка.

2. Астильба — кустарник с пышными соцветиями

Астильба — это многолетний кустарник с красивыми соцветиями, который может вырасти до 2 метров. Цветет он с июня и радует глаз белыми, розовыми, красными или сиреневыми цветами. Астильба легко приспосабливается и требует лишь регулярного полива, чтобы его соцветия сохраняли свою привлекательность.

3. Хоста — королева тени

Хоста считается настоящей королевой тени, а её листья и цветы создают атмосферу уюта в саду. Она не только прекрасно растет в тени, но и цветет на протяжении долгого времени, не требуя особого ухода.

4. Примула — первая весна в вашем саду

Примула — это небольшой многолетник, который распускается в начале мая и является первым весенним цветком. Она хорошо себя чувствует в тени и не боится ранних весенних заморозков. Однако важно помнить, что поздние сорта примулы требуют больше солнечного света.

5. Мирабилис — ночная красавица сада

Мирабилис, или ночная красавица, будет радовать вас своим цветением с июля до самых заморозков. Это растение обожает полутень, но чтобы оно раскрыло все свои краски, почва должна быть качественной и увлажненной.

6. Дицентра — разбитое сердце, которое цветет в тени

Дицентра — одно из самых романтичных растений, которое цветет в форме "сердечек". Она легко растет в полутени и практически не требует особого ухода, так как устойчива к болезням и вредителям.

7. Гортензия — многолетний фаворит

Гортензия — это универсальное растение, которое может быть кустарником, лианой или небольшим деревом. Она не требует сложного ухода, но нуждается в регулярном поливе для насыщенного цветения. Несмотря на разнообразие сортов, есть те, которые лучше растут в полутени.

8. Галантус — первый весенний цветок на участке

Галантус или подснежник — это символ ранней весны. Он появляется на вашем участке сразу после того, как сходит снег. Высаживайте его с хорошим дренажом, чтобы избежать застоя воды, и он начнёт радовать вас первыми цветами, как только потеплеет.

Уточнения

Тень — пространственное оптическое явление.

