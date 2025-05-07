Не выбрасывайте остатки кофе! Ваши розы и томаты будут вам благодарны за это удобрение

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кофейная гуща — это не просто отходы утреннего ритуала, а настоящее сокровище для садовода. Она содержит азот, калий и фосфор, улучшает структуру почвы и помогает сохранить влагу. Но как использовать её с максимальной пользой? Разбираемся!

Фото: Own work is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Кофейная гуща

Чем полезна кофейная гуща для растений

Кофейная гуща насыщена питательными веществами, которые стимулируют рост растений и улучшают их здоровье. Она:

повышает содержание азота в почве,

делает грунт более рыхлым,

удерживает влагу,

привлекает дождевых червей, которые разрыхляют землю.

Кроме того, она может действовать как мягкая мульча, защищая почву от пересыхания и подавляя рост сорняков.

Какие растения любят кофейную гущу

Лучше всего на кофейную гущу реагируют:

томаты, перцы, картофель, огурцы, морковь, редис;

ягодные кустарники — малина, черника, брусника;

цветы — розы, пионы, гортензии, бегонии, азалии, камелии.

Все они любят слегка подкисленную почву, которую даёт кофе.

Какие растения не стоит удобрять кофе

С осторожностью нужно использовать кофейную гущу для растений, предпочитающих нейтральные или щелочные почвы, например:

лаванда,

спаржа,

пеларгонии (герань).

Избыток кофеина может даже навредить, поэтому важно соблюдать меру.

Как использовать кофейную гущу

Есть несколько способов:

Добавить прямо в почву — тщательно перемешав с верхним слоем. Замочить в горячей воде и настоять несколько часов — использовать для полива. Использовать как мульчу — посыпать вокруг растений для удержания влаги. В компосте — до 20% от общей массы органики.

Важно: не насыпайте толстым слоем! Иначе почва может уплотниться, а растения — "задохнуться".

Что ещё нужно помнить

Кофейная гуща — не панацея. Она работает лучше всего в комплексе с другими удобрениями и при правильном уходе за растениями. Используйте её с умом — и ваш сад ответит вам бурным цветением и хорошим урожаем.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

