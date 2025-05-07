Не выбрасывайте остатки кофе! Ваши розы и томаты будут вам благодарны за это удобрение

Кофейная гуща — это не просто отходы утреннего ритуала, а настоящее сокровище для садовода. Она содержит азот, калий и фосфор, улучшает структуру почвы и помогает сохранить влагу. Но как использовать её с максимальной пользой? Разбираемся!
Кофейная гуща насыщена питательными веществами, которые стимулируют рост растений и улучшают их здоровье. Она:
повышает содержание азота в почве,
делает грунт более рыхлым,
удерживает влагу,
привлекает дождевых червей, которые разрыхляют землю.
Кроме того, она может действовать как мягкая мульча, защищая почву от пересыхания и подавляя рост сорняков.
Лучше всего на кофейную гущу реагируют:
томаты, перцы, картофель, огурцы, морковь, редис;
ягодные кустарники — малина, черника, брусника;
цветы — розы, пионы, гортензии, бегонии, азалии, камелии.
Все они любят слегка подкисленную почву, которую даёт кофе.
С осторожностью нужно использовать кофейную гущу для растений, предпочитающих нейтральные или щелочные почвы, например:
лаванда,
спаржа,
пеларгонии (герань).
Избыток кофеина может даже навредить, поэтому важно соблюдать меру.
Есть несколько способов:
Важно: не насыпайте толстым слоем! Иначе почва может уплотниться, а растения — "задохнуться".
Кофейная гуща — не панацея. Она работает лучше всего в комплексе с другими удобрениями и при правильном уходе за растениями. Используйте её с умом — и ваш сад ответит вам бурным цветением и хорошим урожаем.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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