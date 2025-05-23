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Цветут без пауз: 4 растения, которые не дадут вашему саду заскучать до осени

1:55
Садоводство

Если хочется наслаждаться цветущими растениями с начала весны до осени, есть несколько неприхотливых вариантов, которые подарят красоту на протяжении 4-5 месяцев подряд. Рассмотрим цветущие шедевры для вашего сада!

Газания
Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
Газания

1. Газания — летняя звезда, которая не боится заморозков

Газания — это идеальный выбор для тех, кто хочет, чтобы сад цвел до поздней осени. Высаживайте её в конце апреля или мае, и она будет радовать яркими цветами вплоть до октября. Газания легко переносит кратковременные заморозки и красиво смотрится в любом уголке сада.

2. Катарантус розовый — неутомимый цветущий кустик

Катарантус — компактный куст с блестящими листьями и нежными цветами, который будет радовать вас непрерывным цветением. Он прекрасно выдерживает жару, и даже в 30-градусную жару может обходиться без полива до 9 дней. Это растение — для тех, кто ценит красоту и устойчивость.

3. Левкой седой — цветок, который будет радовать до холода

Левкой — отличный выбор для цветущего сада, если не боитесь осенней "голоногости". Несмотря на это, его цветение продлится с мая по октябрь. Растение неприхотливо в уходе, а с регулярным поливом и подкормками оно подарит вам изысканные цветы на протяжении всей теплой поры.

4. Мирабилис ялапа — тепло и яркость с самого начала лета

Мирабилис, или ночная красавица, будет цвести с начала лета до первых осенних заморозков. Это теплолюбивое растение легко адаптируется к саду, практически не требует ухода и размножается самосевом. К тому же его яркие цветы привлекут внимание и придадут саду живописный вид.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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