Забор — не преграда для красоты: 5 растений, которые идеально подойдут для посадки вдоль него

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Большинство растений не могут жить без солнечных лучей, но есть и те, кто предпочитает скрываться в тени и чувствует себя как дома, где свет доходит лишь изредка. Хотите знать, какие растения могут жить в условиях слабого освещения? Вот они!

Фото: Max071086 by commons.wikimedia.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Жимолость

1. Ревень — королева тени на вашей даче

Этот популярный овощ не только неприхотлив, но и легко уживается в тени. Ревень растет и плодоносит даже без прямых солнечных лучей, главное — не забывать о своевременном поливе. Он идеально подойдет для тех, кто хочет выращивать что-то полезное в условиях затенённого участка.

2. Жимолость — ягодный кустарник, которому не нужны прямые лучи

Жимолость прекрасно чувствует себя в тени и под сенью фруктовых деревьев. Она не только красивый, но и полезный кустарник. Поэтому, если вы хотите разместить его в более затененной части сада — смело делайте это.

3. Шпинат, щавель, руккола, латук — зелень, которая обожает тень

Эти зелёные культуры идеально растут в условиях слабо освещённых участков. К тому же, затенённые грядки подарят вам более нежный вкус без характерной горечи, что делает такие растения отличным выбором для тени.

4. Чеснок — секрет успеха на "темных грядках"

Чеснок растет даже в тени, но с одним условием — головки будут немного меньшими по размеру, чем те, что растут на солнечных участках. Однако, для дачников, использующих чеснок как пикантное дополнение к блюдам, тень — идеальное место для его выращивания.

5. Кустарники — ягоды под кронами деревьев

Такие кустарники, как синяя жимолость, калина и арония, прекрасно чувствуют себя в тени. Даже некоторые виды шиповника предпочитают затенённые участки, а не жаркие солнечные лучи. С этим выбором ваш сад будет не только зелёным, но и ягодным!