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Железный лайфхак: удобрение, которое превращает ваш сад в зелёное чудо

Садоводство

Когда листья растений начинают желтеть, а урожайность падает, виновником часто оказывается нехватка железа. Чтобы помочь огурцам, томатам, баклажанам и другим культурам, садоводы используют особое удобрение — хелат железа. Разберёмся, зачем оно нужно, как его применять и даже как сделать самому дома.

Томаты
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томаты

Что такое хелат железа и зачем он растениям

Хелат железа — это удобрение, в котором железо находится в доступной для растений форме. Этот элемент необходим для синтеза хлорофилла, а значит, для зелёного цвета листвы и нормального фотосинтеза. Недостаток железа приводит к хлорозу: листья бледнеют и желтеют, растения слабеют, урожайность снижается.

Регулярное применение хелата железа:

  • улучшает общее состояние растений,

  • укрепляет их иммунитет,

  • повышает урожайность,

  • предотвращает заболевания, связанные с дефицитом железа.

Как применять хелат железа

Есть два способа внесения хелата железа:

  1. Корневой полив — раствор добавляют в почву, чтобы железо поступало к корням.
  2. Внекорневое опрыскивание — микроэлемент поступает напрямую через листья, что позволяет быстрее устранить дефицит.

Стандартная дозировка: 5-10 г хелата железа на 10 л воды. Но всегда сверяйтесь с инструкцией вашего конкретного препарата — излишек железа может быть так же вреден, как и его недостаток.

Как приготовить хелат железа дома

Необязательно покупать готовое средство — его можно сделать самостоятельно. Вам понадобятся:

  • 5 г лимонной кислоты,

  • 1-2 г сульфата железа,

  • 1 литр воды.

Разведите лимонную кислоту в воде, добавьте сульфат железа. Смесь должна приобрести желтоватый оттенок — это значит, что образовалась хелатная форма. Важно: такой раствор нестабилен, его нужно использовать сразу, не оставляя на хранение.

Предосторожности при работе с хелатом железа

  • Не превышайте рекомендованные дозировки.
  • Работайте в перчатках, чтобы защитить кожу.
  • Не допускайте попадания раствора на цветки и плоды — это может повредить растения.
  • Подкормки проводят 1-2 раза за сезон, с интервалом 10-15 дней.

Кому особенно нужен хелат железа

Этот микроэлемент жизненно важен для культур, которые чувствительны к его дефициту:

  • томаты,

  • огурцы,

  • баклажаны,

  • виноград,

  • цитрусовые.

При правильном и регулярном применении ваши растения будут радовать здоровой листвой и богатым урожаем.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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