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Смотрите, как легко вырастить смородину с большими ягодами: секреты весенней подкормки

1:57
Садоводство

Каждый садовод мечтает о сочных и сладких ягодах смородины, которые приятно угощают летом. Но чтобы собрать крупные плоды, нужно приложить усилия уже весной — не забывать о правильной подкормке. Чем лучше всего подпитать черную смородину, чтобы она ответила вам обильным урожаем?

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Paolo Neo
Смородина

1. Навоз: натуральная и мощная подкормка

Навоз — это один из самых питательных составов для смородины. Но свежий навоз не подходит для использования, он должен быть подготовлен. Для этого:

  • Смешиваем его с водой в пропорции 1:1.

  • Оставляем на неделю для ферментации.

  • После того как смесь готова, разводим 1 часть концентрата 10 частями воды и поливаем растение.

Такой состав насытит смородину всеми необходимыми веществами для роста и плодоношения.

2. "Зеленое" удобрение: секрет силы из природы

"Зеленое" удобрение из сорняков — это просто находка для огородников. Чтобы приготовить его:

  • Заполняем треть ведра растительным материалом (лопухи, крапива, одуванчики).

  • Добавляем 250 граммов сахара или старого варенья (для ускорения брожения).

  • Заливаем водой до краев и оставляем на неделю.
    Когда смесь готова, разводим 1 литр концентрата в ведре воды, и смородина получит отличный стимул для роста!

3. Помет: усиленный заряд для вашего растения

Помет — еще один натуральный и эффективный вариант подкормки. Однако его тоже нельзя использовать в свежем виде:

  • Килограмм помета разводим в ведре воды и настаиваем 72 часа.

  • Используем для полива вокруг корней смородины.

Такой концентрат обеспечивает смородину дополнительным питанием, особенно в весенний период, когда она активно начинает расти.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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