Смотрите, как легко вырастить смородину с большими ягодами: секреты весенней подкормки

Каждый садовод мечтает о сочных и сладких ягодах смородины, которые приятно угощают летом. Но чтобы собрать крупные плоды, нужно приложить усилия уже весной — не забывать о правильной подкормке. Чем лучше всего подпитать черную смородину, чтобы она ответила вам обильным урожаем?
Навоз — это один из самых питательных составов для смородины. Но свежий навоз не подходит для использования, он должен быть подготовлен. Для этого:
Смешиваем его с водой в пропорции 1:1.
Оставляем на неделю для ферментации.
После того как смесь готова, разводим 1 часть концентрата 10 частями воды и поливаем растение.
Такой состав насытит смородину всеми необходимыми веществами для роста и плодоношения.
"Зеленое" удобрение из сорняков — это просто находка для огородников. Чтобы приготовить его:
Заполняем треть ведра растительным материалом (лопухи, крапива, одуванчики).
Добавляем 250 граммов сахара или старого варенья (для ускорения брожения).
Заливаем водой до краев и оставляем на неделю.
Когда смесь готова, разводим 1 литр концентрата в ведре воды, и смородина получит отличный стимул для роста!
Помет — еще один натуральный и эффективный вариант подкормки. Однако его тоже нельзя использовать в свежем виде:
Килограмм помета разводим в ведре воды и настаиваем 72 часа.
Используем для полива вокруг корней смородины.
Такой концентрат обеспечивает смородину дополнительным питанием, особенно в весенний период, когда она активно начинает расти.
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
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