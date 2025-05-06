Природное оружие против клещей: как работает настой пижмы

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лето — время активного отдыха на природе, но вместе с ним приходят и опасности, например, укусы клещей. Вместо того чтобы сразу хвататься за химические аэрозоли, попробуйте сделать настой из пижмы — это мощное природное средство, которое поможет отпугнуть насекомых и защитить вас и ваших близких.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пижма

Почему именно пижма

Пижма содержит активные вещества, обладающие репеллентными свойствами, — они отпугивают клещей и других насекомых. Кроме того, пижма помогает не только от укусов, но и в профилактике паразитарных инфекций. Однако важно помнить: это растение — не безобидная ромашка, и обращаться с ним нужно осторожно.

Как приготовить настой из пижмы

Чтобы приготовить настой:

Возьмите 100 г сухих цветков пижмы.

Залейте их 1 литром кипятка.

Дайте настояться 30-60 минут.

Процедите настой.

Готовым раствором можно обрабатывать одежду, обувь или (осторожно!) кожу, чтобы отпугнуть клещей. Но имейте в виду: наносить средство на чувствительные участки или использовать в больших количествах не стоит — есть риск раздражения или даже отравления.

Усиление эффекта: что добавить

Если хотите сделать настой ещё более эффективным, добавьте к пижме другие натуральные репелленты:

Полынь — усиливает отпугивающее действие.

Эфирные масла (например, чайного дерева или эвкалипта) — добавляют аромат и защиту.

Такое сочетание превратит ваш настой в настоящий природный барьер против паразитов.

Уточнения

Пи́жма (лат. Tanacétum) — род многолетних травянистых растений и кустарничков семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), произрастающих, главным образом, в умеренных климатических зонах Северного полушария.

