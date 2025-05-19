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Оружие для сбора облепихи: как забрать ягоды и не стать жертвой колючек

1:37
Садоводство

Каждый, кто когда-либо пытался собрать облепиху, знает, что это далеко не простое занятие. Плотно облепленные колючими ветвями ягоды заставляют потратить немало времени и нервов. Но есть секреты, которые могут значительно упростить задачу. Один из них — сбор облепихи с помощью обычной вилки.

Облепиха
Фото: commons.wikimedia.org by Kirechko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Облепиха

Как использовать вилку для сбора облепихи

  1. Возьмите столовую вилку с четырьмя зубцами. Убедитесь, что вам не жалко её, потому что после сбора облепихи она может оказаться непригодной.

  2. Немного согните зубья вилки внутрь, чтобы инструмент был более удобным для захвата веток.

  3. Подойдите к облепихе, захватите ветку с помощью вилки и аккуратно притяните её к себе.

  4. Поставьте широкую ёмкость снизу.

  5. Медленно двигайтесь вниз по ветке, собирая ягоды. Легко провести вилкой по гроздям и оторвать ягоды, чтобы они упали в ёмкость.

Этот метод удобен, но имейте в виду, что часть ягод может повредиться и станет непригодной для употребления в сыром виде. Но не переживайте — они отлично подойдут для переработки в сок!

Когда лучше собирать облепиху

Если не выбрать правильный момент для сбора, все усилия могут оказаться напрасными. Облепиха созревает осенью, и важно успеть собрать её до первых заморозков. Для свежих ягод, компота или варенья лучше всего собирать их в начале созревания. Если ваша цель — мармелад или масло, подождите до конца сезона, когда ягоды станут более сочными и сладкими.

Уточнения

Облепи́ха (лат. Hippóphae) — род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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