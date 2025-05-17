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Посадили дерево, а оно не растет? Может, дело в том, что оно не дружит с соседями

Садоводство

Планируя участок, дачники часто забывают о самом важном правиле — растения не всегда дружат друг с другом. Это может быть причиной того, почему несмотря на тщательный уход, полив и удобрения, урожай оставляет желать лучшего. Правильное соседство на грядках — это залог здоровых и крепких растений.

посадка дерева
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
посадка дерева

Проблемы из-за плохого соседства: что происходит с растениями

Многие культуры, казалось бы, могут прекрасно уживаться вместе, но есть нюансы, которые нужно учитывать. Если вы не позаботитесь о совместимости растений, то даже самые заботливые меры по уходу не помогут. В итоге, вместо того чтобы радовать урожаем, растения начнут чахнуть, не цвести и не плодоносить.

С кем не дружат плодовые деревья

Плодовые деревья нуждаются в достаточном расстоянии друг от друга — не менее 5 метров. Особенно это касается таких деревьев, как яблоня и груша. Если рядом посадить грецкий орех или маньчжурский орех, растения начнут страдать из-за аллелопатических веществ, которые выделяют эти деревья, негативно влияя на рост других культур.

Кроме того, рядом с плодовыми деревьями не стоит сажать конский каштан, жасмин, сирень или розы. Эти растения не только занимают много места, но и могут замедлять рост ваших плодов.

Какие растения не терпят соседства с деревьями

Если на вашем участке растут дубы или клены, будьте готовы к тому, что однолетние травы будут чувствовать себя некомфортно. Эти деревья создают тень и мешают растению получать достаточно солнечного света.

Кроме того, плодовые деревья не любят быть рядом с пихтой и кленом, а розы плохо растут рядом с елями.

Как избежать ошибок при посадке

  1. Оставляйте достаточное расстояние между плодовыми деревьями.

  2. Избегайте посадки грецкого ореха и маньчжурского ореха рядом с другими культурами.

  3. Не сажайте растения, которые выделяют вещества, мешающие росту других.

  4. Учитывайте, какие деревья могут затенять грядки.

Соблюдая эти простые правила, вы обеспечите своим растениям комфортные условия для роста, а ваш урожай не заставит себя ждать!

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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