Посадили дерево, а оно не растет? Может, дело в том, что оно не дружит с соседями

Планируя участок, дачники часто забывают о самом важном правиле — растения не всегда дружат друг с другом. Это может быть причиной того, почему несмотря на тщательный уход, полив и удобрения, урожай оставляет желать лучшего. Правильное соседство на грядках — это залог здоровых и крепких растений.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain посадка дерева

Проблемы из-за плохого соседства: что происходит с растениями

Многие культуры, казалось бы, могут прекрасно уживаться вместе, но есть нюансы, которые нужно учитывать. Если вы не позаботитесь о совместимости растений, то даже самые заботливые меры по уходу не помогут. В итоге, вместо того чтобы радовать урожаем, растения начнут чахнуть, не цвести и не плодоносить.

С кем не дружат плодовые деревья

Плодовые деревья нуждаются в достаточном расстоянии друг от друга — не менее 5 метров. Особенно это касается таких деревьев, как яблоня и груша. Если рядом посадить грецкий орех или маньчжурский орех, растения начнут страдать из-за аллелопатических веществ, которые выделяют эти деревья, негативно влияя на рост других культур.

Кроме того, рядом с плодовыми деревьями не стоит сажать конский каштан, жасмин, сирень или розы. Эти растения не только занимают много места, но и могут замедлять рост ваших плодов.

Какие растения не терпят соседства с деревьями

Если на вашем участке растут дубы или клены, будьте готовы к тому, что однолетние травы будут чувствовать себя некомфортно. Эти деревья создают тень и мешают растению получать достаточно солнечного света.

Кроме того, плодовые деревья не любят быть рядом с пихтой и кленом, а розы плохо растут рядом с елями.

Как избежать ошибок при посадке

Оставляйте достаточное расстояние между плодовыми деревьями. Избегайте посадки грецкого ореха и маньчжурского ореха рядом с другими культурами. Не сажайте растения, которые выделяют вещества, мешающие росту других. Учитывайте, какие деревья могут затенять грядки.

Соблюдая эти простые правила, вы обеспечите своим растениям комфортные условия для роста, а ваш урожай не заставит себя ждать!

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

