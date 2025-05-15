Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Весенний борщ без свёклы: главный вкус сезона
Забытые секреты молодости, которые скрывают люди с вечной юностью
Когда поставил аккумулятор помощнее: всё, что нужно знать, чтобы не навредить машине
Уехавшая из России Чехова в ярости от Брюсселя: довели до нервного срыва
Ликвидация Промтрансбанка открыла ящик Пандоры! Вкладчики обратились за возмещением
Старая плитка, стойкая грязь и битва из 4 средств: кто справился, а кто сдулся
Готовьте сразу две порции: эту кесадилью съедят до последней крошки
Русские кошки, которые стали звездами международных выставок
Если хотите сохранить мотор, перестаньте делать это — вам лучше узнать об этом до поломки

Забудьте про обычные методы: 3 нестандартных правила для невероятного урожая ежевики

2:08
Садоводство

Ежевика — это не просто вкусная ягода, но и настоящая находка для здоровья. Ее любят за насыщенный вкус и полезные свойства. Но как сделать так, чтобы ваш кустарник щедро одарил вас сочными плодами?

Ежевика
Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ежевика

Чтобы не разочароваться в урожае, важно соблюдать несколько простых правил. Мы расскажем, как избежать ошибок, которые могут снизить количество ягод, и как обеспечить своим растениям комфортные условия для роста.

Выбираем правильное место для посадки

Успешный урожай начинается с выбора места. Ежевика предпочитает солнечные участки, защищённые от сильных ветров. Под деревьями или в тени других растений она будет плодоносить слабо. Для лучшего роста также важно позаботиться о почвенном покрытии — мульчирование поможет сохранить влагу, а вот солома для этих целей подойдет идеально.

Не забываем про обрезку

Обрезка — ещё одно важное правило. Чтобы обеспечить себе богатый урожай, необходимо убирать старые побеги, на которых уже сформировались ягоды. Также стоит обратить внимание на молодые ветви: весной их следует укоротить до 1,5 метров. Такая обрезка способствует правильному развитию кустарника и помогает растению сконцентрировать силы на образовании новых плодов.

Обильный полив — залог успеха

Ежевика — это не тот куст, который можно оставить без должного внимания в жаркие дни. Обильный полив особенно важен в период формирования цветков, когда растение нуждается в дополнительной влаге. Однако не забывайте, что поливать кустарники следует и после цветения, чтобы избежать дефицита воды в более поздние сроки.

Главные правила для урожая ежевики

  1. Выбор солнечного, защищённого от ветра места

  2. Обрезка старых и молодых побегов

  3. Регулярный и обильный полив

Если учесть эти простые, но важные моменты, ваш урожай ежевики будет радовать не только вас, но и ваших близких!

Уточнения

Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Туризм
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий Аудио 
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Еда и рецепты
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день Аудио 
Томаты не мёрзнут: проверенное средство дачников спасает рассаду в холод
Садоводство, цветоводство
Томаты не мёрзнут: проверенное средство дачников спасает рассаду в холод Аудио 
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Фронтовые бомбардировщики ВКС РФ освоили мощный секрет: навигационная система Комета меняет правила игры Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Понимает ли кот, что его кастрировали? Ответ, который удивит
Понимает ли кот, что его кастрировали? Ответ, который удивит
Последние материалы
Весенний борщ без свёклы: главный вкус сезона
Забытые секреты молодости, которые скрывают люди с вечной юностью
Когда поставил аккумулятор помощнее: всё, что нужно знать, чтобы не навредить машине
Уехавшая из России Чехова в ярости от Брюсселя: довели до нервного срыва
Ликвидация Промтрансбанка открыла ящик Пандоры! Вкладчики обратились за возмещением
Старая плитка, стойкая грязь и битва из 4 средств: кто справился, а кто сдулся
Готовьте сразу две порции: эту кесадилью съедят до последней крошки
Русские кошки, которые стали звездами международных выставок
Если хотите сохранить мотор, перестаньте делать это — вам лучше узнать об этом до поломки
Эти кошки под запретом: почему их нельзя держать дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.