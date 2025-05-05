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Домашние растения просят добавки: 10 народных подкормок, которые творят чудеса

Садоводство

Чтобы ваши комнатные растения не просто выживали, а радовали глаз зеленью и цветами, вовсе не обязательно бежать в магазин за дорогими удобрениями. Дома уже есть простые и натуральные средства, которые могут стать отличной подкормкой!

Хозяйка с цветком
Фото: Freepik by senivpetro
Хозяйка с цветком

Проверенные народные рецепты

Сахар

Глюкоза — это топливо для клеток растений. Разведите чайную ложку сахара в пол-литре воды и поливайте цветы раз в две недели. Главное — не переборщить, чтобы не вызвать рост плесени.

Кофейная гуща

Она не только делает почву более рыхлой и воздушной, но и слегка её подкисляет, что идеально для фикусов, папоротников, азалий. Просто добавляйте гущу в верхний слой земли.

Чайная заварка

Чайные остатки тоже подкисляют грунт и улучшают его структуру. Но будьте осторожны: если перестараться, почва может покрыться плесенью.

Банановая кожура

Калий, магний, фосфор — вот что приносит в почву этот плод. Мелко нарежьте кожуру и заделайте в землю или сделайте настой (оставьте кожуру в воде на сутки), а затем поливайте растения.

Яичная скорлупа

Отличный источник кальция! Её можно перемолоть в порошок и добавить в почву или настоять в воде (на несколько дней), чтобы потом использовать для полива.

Дрожжи

Один из самых любимых народных способов для ускорения роста. Разведите грамм сухих дрожжей и чайную ложку сахара в литре тёплой воды, дайте настояться несколько часов и поливайте растения. Такой состав подарит почве азот и микроэлементы.

Древесная зола

Кладезь калия и фосфора! Можно подмешивать в землю или разводить в воде (столовая ложка на литр). Идеально подходит для цветущих растений.

Картофельный отвар

Не спешите выливать воду после варки картошки (без соли!) — в ней много крахмала, который стимулирует рост. Остывший отвар прекрасно подойдёт для полива.

Луковая шелуха

Настой из неё укрепляет растения и помогает бороться с болезнями. Горсть шелухи заливают литром воды, кипятят 5-10 минут, остужают, процеживают — и готово! Можно поливать или опрыскивать.

Сок алоэ

Настоящий иммунный стимулятор для ваших зелёных любимцев. Разведите чайную ложку сока алоэ в литре воды и опрыскивайте листья или поливайте землю.

Эти простые домашние хитрости помогут вашим растениям быть здоровыми, цвести дольше и радовать вас каждый день!

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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