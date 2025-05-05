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Марганцовка против садовых бед: кого она спасает, а кого губит? Истории с грядок

2:23
Садоводство

Марганцовка, или перманганат калия, — это не просто аптечное средство для дезинфекции, но и настоящий универсальный помощник на даче. Многие опытные садоводы знают: если использовать её с умом, она помогает избавиться от грибков, бактерий, вредителей и даже укрепить иммунитет растений. Но как не переборщить и использовать это средство правильно?

Марганцовка
Фото: Designed by Freepik by EyeEm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марганцовка

Зачем нужна марганцовка на огороде

Обработка семян

Перед посевом семена нужно обеззаразить — на их поверхности могут прятаться споры грибков или бактерии. Для этого их замачивают в слабом (светло-розовом) растворе марганцовки примерно на 20-30 минут, а затем тщательно промывают чистой водой. Это простое действие помогает избежать многих болезней ещё до появления первых всходов.

Обеззараживание почвы

Перед посадкой марганцовкой проливают грядки и теплицы. Раствор средней концентрации помогает уничтожить вредные микроорганизмы, личинки насекомых и остатки патогенов после предыдущих сезонов. Обычно это делают за несколько дней до высадки растений, чтобы земля успела просохнуть. Особенно важно это в теплицах, где болезни накапливаются быстрее из-за замкнутого пространства.

Обработка садового инвентаря

Ножи, секаторы, лопаты — на них могут оставаться следы болезней, которые переносятся от растения к растению. Чтобы избежать заражений, инвентарь протирают или замачивают в растворе марганцовки.

Профилактика болезней у растений

Если есть риск грибковых заболеваний, можно обработать листья и стебли слабым раствором марганцовки. Но важно помнить: слишком высокая концентрация вызовет ожоги, поэтому лучше недосолить, чем пересолить!

Как приготовить раствор и чем заменить марганцовку

  • Для семян и рассады — слабый раствор (светло-розовый).

  • Для почвы — средняя концентрация (до насыщенного розового, но не тёмного).

  • Для обработки инструментов — можно чуть более крепкий раствор, так как растения он не коснётся.

Если марганцовки под рукой нет или она запрещена к продаже в вашем регионе, её заменяют специализированными средствами для обеззараживания почвы, например, фитоспорином.

Уточнения

Пермангана́т ка́лия (лат. Kalii permanganas, распространённое название в быту — марганцо́вка) — марганцовокислый калий, калиевая соль марганцовой кислоты.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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