Секрет пшеницы: когда закопать сидерат, чтобы грядки взорвались урожаем

2:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы мечтаете о мягкой, рыхлой и плодородной почве на своём участке, то сидераты — это ваш верный помощник. Среди них пшеница занимает особое место: она не только обогащает землю органикой, но и подавляет рост сорняков, а значит, готовит отличную стартовую площадку для будущего урожая.

Фото: Wikimedia Commons by Afonin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пшеница

Когда сеять пшеницу как сидерат

Здесь всё зависит от того, какой тип пшеницы вы выбрали.

Озимая пшеница высаживается осенью, обычно в сентябре или начале октября. Её задача — успеть укорениться до холодов и встретить зиму "во всеоружии". Весной эта зелёная масса будет переработана в почву — и почва скажет вам спасибо.

Яровая пшеница сеется весной, обычно в апреле или мае, как только земля прогреется и минует угроза возвратных заморозков. Такой вариант особенно хорош, если осенью времени на сидерацию не было или если вы хотите использовать её как промежуточную культуру.

Важно помнить: срок посева нужно подбирать с учётом погоды и климата вашего региона — слишком ранний или поздний сев может свести эффект на нет.

Когда заделывать пшеницу в почву

Ключевой момент — не упустить правильное время для заделки.

Идеальный момент: когда пшеница достигла высоты 20-30 см, но ещё не начала выбрасывать колосья. Почему? Потому что в этот момент её зелёная масса максимально питательна, а стебли — мягкие и быстро перегнивающие. Обычно это случается через 30-40 дней после посева.

Если вы сажали пшеницу осенью, закапывать её нужно весной — до того, как приступите к посадкам основных культур.

Если посев был весной, заделку проводят до начала цветения.

Не стоит тянуть с этим моментом: слишком поздняя заделка может привести к истощению почвы вместо её обогащения.

Как усилить эффект

Пшеницу можно комбинировать с другими сидератами — например, бобовыми, которые насыщают почву азотом. Такой "дуэт" превращает ваш огород в настоящую фабрику плодородия. После перекопки зелёная масса быстро разлагается, улучшая структуру земли и подготавливая её для новых посевов.

Уточнения

Пшени́ца (лат. Tríticum) — род травянистых, в основном однолетних, растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae), ведущая зерновая культура во многих странах.

