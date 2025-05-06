Спасаем газон от выгорания — секреты подкормки, о которых мало кто знает

Лето — испытание для каждого газона. Солнце палит, дожди редки, а зелёная травка, которую вы так любовно вырастили, начинает терять свежий вид. Но не всё потеряно! Секрет красивого, плотного и устойчивого газона — в правильных удобрениях и грамотном уходе.
В летние месяцы травяное покрытие особенно нуждается в подпитке. Вот ключевые элементы, которые обязательно должны входить в удобрения:
Азот - главный двигатель зелёной массы. Без него трава блекнет, редеет, а газон теряет свою мягкую, плотную текстуру. Летние удобрения обычно содержат повышенное количество азота, чтобы поддерживать активный рост и насыщенный цвет.
Фосфор - поддерживает корневую систему, что критически важно в засушливый сезон. Чем сильнее корни, тем лучше трава переживает жару, забирая из почвы влагу и питательные вещества.
Калий - укрепляет растения и повышает их сопротивляемость стрессам: засухе, болезням, перепадам температуры. С калием газон становится устойчивее и "выживает" даже при недостатке полива.
Микроэлементы - магний, железо, бор и другие. Они нужны для здоровья растений, снижают риск болезней и помогают траве оставаться жизнеспособной.
Для лета подойдут сбалансированные смеси с азотом и калием. Особенно полезны медленно растворимые удобрения — они работают долго и не вымываются после первого же полива или дождя.
Совет: удобряйте газон ранним утром или вечером, чтобы избежать ожогов травы и не потерять влагу. Подкормку обычно делают каждые 4-6 недель, в зависимости от состояния травяного покрова.
Не стригите траву слишком коротко — это повышает риск пересыхания.
Не заливайте газон водой после удобрения — почва должна быть слегка влажной, но не мокрой.
Используйте специализированные летние составы (например, Яра Мила Кропкер или Кристалон Красный), которые можно найти в любом садовом центре.
Летнее удобрение — не просто прихоть, а необходимость. Оно помогает газону не только радовать глаз, но и пережить летнюю жару с минимальными потерями.
Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений ; травяной покров, созданный посевом семян специально подобранных трав; нередко служит фоном для декоративных посадок и парковых сооружений; может быть самостоятельным элементом ландшафтной композиции (ГОСТ 28329-89).
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