Ель у дома — к беде? Вот почему раньше её боялись, а теперь сажают осторожно

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Эльфийская красота ели скрывает за собой не только лесную магию, но и десятки тревожных поверий. Особенно — когда речь идёт о посадке этого дерева у дома. Старинная примета гласит: "Хочешь одиночества и бед — посади ель у порога". И, несмотря на век XXI за окном, эту фразу по-прежнему шепчут в деревнях и на дачах.

Фото: commons.wikimedia.org by Elektryczne jabłko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ель кавказская

Что говорят народные приметы

По поверьям, ель возле дома — к несчастью. Считалось, что она тянет на себя жизненные силы, притягивает болезни, одиночество и даже… смерть. Вечнозелёная, хмурая, будто впитывающая в себя всё светлое — ель будто создана для кладбищ, а не уютных участков.

Почему ели действительно избегали

Но дело не только в суевериях. В старину ёлки у дома сторонились по более прагматичной причине: это дерево легко загорается. Смолистый ствол и густая хвоя делали его потенциальным факелом рядом с домом. А в деревенских поселениях с деревянными строениями одна искра могла уничтожить всю улицу.

Вторая причина — кислотность. Хвоя опадает и делает землю под деревом кислой. Большинство огородных культур такую почву не любят. В результате участок под елью становится бесплодным пятном.

Елка на участке — можно ли

Если вы не боитесь ни старых поверий, ни кислой почвы, и мечтаете о хвойной эстетике, то ель может стать эффектной частью ландшафта. Просто заранее позаботьтесь о дистанции от дома и будьте готовы, что в тени её кроны вряд ли вырастет капуста или морковка.

Уточнения

Ель (лат. Pícea) — род хвойных вечнозелёных деревьев семейства Сосновые (Pinaceae).



