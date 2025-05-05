Мощная подкормка из хлеба: томаты, баклажаны и даже розы в восторге

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кажется, старый черствый хлеб — это прямая дорога в мусорное ведро. Но не спешите! Из него можно сделать мощное органическое удобрение, которое обогатит почву, усилит иммунитет растений и даже улучшит вкус овощей. Да-да, плесень здесь не враг, а союзник.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томаты

Настой с эффектом: как приготовить хлебный "эликсир"

Чтобы получить универсальное удобрение из старого хлеба, понадобятся:

200 г любого черствого хлеба

3 литра воды

1 столовая ложка древесной золы (по желанию)

Инструкция:

Положите хлеб в пакет и оставьте в тёплом месте до образования плесени. Лучше всего — тёмно-зелёной: именно она содержит пенициллин. Переложите хлеб в банку с водой. Добавьте золу — она обогатит настой калием. Накройте крышкой и на 3 дня уберите в тёплое место. Не забывайте помешивать. После настаивания процедите — все полезные вещества уже в жидкости.

Как использовать настой и кому он подойдёт

Этот настой отлично подходит для подкормки и опрыскивания:

томатов, огурцов, баклажанов, картофеля

ягодных кустов

цветущих растений

Преимущества:

Стимулирует рост

Повышает иммунитет

Улучшает вкус плодов

Увеличивает число завязей

Обогащает почву полезными микроорганизмами

Применяйте настой не чаще 1 раза в два месяца. Опрыскивать можно чаще — особенно во время цветения. Главное — делать это утром или вечером.

Но есть нюансы

Не стоит использовать настой:

для слабых или больных растений — это может навредить

на кислых почвах — добавьте золу или скорлупу

для тенелюбивых культур и растений в сыром грунте

на саженцах — возможен перекос в росте

Главное — соблюдать меру

Хлебный настой — удобрение с характером. Он прост в приготовлении, недорогой и эффективный. Но даже натуральные подкормки требуют аккуратного обращения. Иначе можно навредить вместо пользы.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

