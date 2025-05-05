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Мощная подкормка из хлеба: томаты, баклажаны и даже розы в восторге

2:08
Садоводство

Кажется, старый черствый хлеб — это прямая дорога в мусорное ведро. Но не спешите! Из него можно сделать мощное органическое удобрение, которое обогатит почву, усилит иммунитет растений и даже улучшит вкус овощей. Да-да, плесень здесь не враг, а союзник.

Томаты
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томаты

Настой с эффектом: как приготовить хлебный "эликсир"

Чтобы получить универсальное удобрение из старого хлеба, понадобятся:

  • 200 г любого черствого хлеба

  • 3 литра воды

  • 1 столовая ложка древесной золы (по желанию)

Инструкция:

  1. Положите хлеб в пакет и оставьте в тёплом месте до образования плесени. Лучше всего — тёмно-зелёной: именно она содержит пенициллин.

  2. Переложите хлеб в банку с водой. Добавьте золу — она обогатит настой калием.

  3. Накройте крышкой и на 3 дня уберите в тёплое место. Не забывайте помешивать.

  4. После настаивания процедите — все полезные вещества уже в жидкости.

Как использовать настой и кому он подойдёт

Этот настой отлично подходит для подкормки и опрыскивания:

  • томатов, огурцов, баклажанов, картофеля

  • ягодных кустов

  • цветущих растений

Преимущества:

  • Стимулирует рост

  • Повышает иммунитет

  • Улучшает вкус плодов

  • Увеличивает число завязей

  • Обогащает почву полезными микроорганизмами

Применяйте настой не чаще 1 раза в два месяца. Опрыскивать можно чаще — особенно во время цветения. Главное — делать это утром или вечером.

Но есть нюансы

Не стоит использовать настой:

  • для слабых или больных растений — это может навредить

  • на кислых почвах — добавьте золу или скорлупу

  • для тенелюбивых культур и растений в сыром грунте

  • на саженцах — возможен перекос в росте

Главное — соблюдать меру

Хлебный настой — удобрение с характером. Он прост в приготовлении, недорогой и эффективный. Но даже натуральные подкормки требуют аккуратного обращения. Иначе можно навредить вместо пользы.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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