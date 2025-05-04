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Сладкая месть весны: чем накормить вишню, чтобы ягоды были сочнее, чем у соседа

1:32
Садоводство

Весной вишня радует белоснежным цветением, но иногда деревья внезапно сбрасывают цвет, и урожай оказывается скудным. Причина может быть в нехватке питания. Но всего две простые подкормки в нужный момент — и дерево порадует сочными, сладкими ягодами.

Вишня
Фото: commons.wikimedia.org by Botteville, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вишня

Чем и когда подкармливать вишню

В конце весны и в начале лета вишня нуждается в двух важных веществах:

  • Кальциевая селитра — помогает цветам удержаться на дереве и участвует в формировании завязей.

  • Борная кислота — усиливает цветение и влияет на вкус ягод, делая их более сладкими и сочными.

Как правильно применять удобрения

  1. Кальциевая селитра под корень
    На стадии активного цветения разведите 1,5 ст. л. селитры в 10 л воды. Полученным раствором полейте вишню под корень. Это даст дереву силы для цветения и закладки урожая.

  2. Опрыскивание борной кислотой
    Чтобы соцветия не осыпались, используйте борную кислоту: на 1 л воды — 0,1 г порошка. Опрыскайте дерево по цветущей кроне. Такая обработка помогает закрепить завязи и улучшает качество будущих плодов.

Результат

Всего два нехитрых действия — и дерево не только не сбросит цвет, но и даст вкусный, насыщенный урожай. Удобрения стоят копейки, а эффект — как от профессионального ухода.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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