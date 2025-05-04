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Быстрый компост своими руками: народный способ, который реально работает

1:52
Садоводство

Чтобы приготовить компост вручную, без покупных ускорителей и хитрых гаджетов, дачнику нужны время и терпение. Но что, если ускорить процесс почти в два раза — и без лишних затрат?

Компост
Фото: Own work by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Компост

Важна начинка: что класть в компостную яму

Быстрее всего перегнивает мягкая органика: скошенная трава, ботва, опавшие фрукты. А вот плотные материалы — кукурузные початки или ветки — замедляют процесс. Чтобы избежать задержек, лучше заранее исключить их или использовать в малых количествах.

Подкормка для компоста: чем полить, чтобы "сварился" быстрее

Один из самых рабочих методов — полив раствором мочевины. Рецепт простой: 100-200 г на ведро воды (10 л). Полейте компостную кучу и накройте тёмной плёнкой — это создаст парниковый эффект и ускорит перегнивание.

Через 2-3 недели процесс повторяют: ещё один полив мочевиной. При таком подходе компост может созреть всего за 6-12 месяцев, а не за несколько лет, как обычно.

Добавьте жизнь: как работают биопрепараты

Народные рецепты можно усилить биопрепаратами с микроорганизмами. Особенно хорошо работают смеси с сенной палочкой, триходермой или молочно-дрожжевыми бактериями. Они разгоняют гниение и ускоряют разложение растительных остатков.

Лучшее время — середина весны

Если заполнять компостную яму весной, у вас есть все шансы собрать готовое удобрение к концу сезона. Тепло, влага и активные бактерии — идеальная комбинация для быстрого результата.

Компост можно получить намного быстрее, если знать пару хитростей. Главное — не лениться и немного помочь природе.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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