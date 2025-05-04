Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дом, где жил Джеймс Бонд: вилла в Ницце с видом, от которого кружится голова
Самое большое электрическое судно в мире уже на воде — и оно переписывает правила
Ты, таймер и пол: тренировка, в которую влюбляются даже самые ленивые
Границы открыты: Крым готов принять с распростёртыми объятиями туристов
Сладкий заговор против лишнего веса: банановый пирог, от которого не растёт живот
Беспилотники способны общаться между собой: теперь они умнеют в 100 раз быстрее
Поддержали 212 человек! Starbase получил официальный статус нового космического города в США
Пробиотики – ваш щит: как защитить организм от последствий стресса и неправильного питания
Сад под гипнозом: метод, от которого цветы начинают цвести с удвоенной силой

Эстетика против удачи: цветок, который пугает даже фэн-шуй

2:20
Садоводство

Они украшают интерьеры, добавляют уюта и "живого" дыхания в пространство. Но некоторые декоративные растения, несмотря на свою красоту, могут, по мнению древнего учения фэн-шуй, нести в дом негатив. И одно из них — хлопчатник.

Кактус
Фото: unsplash.com by Fancy Crave, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кактус

Хлопок: не только символ уюта

Это растение идеально вписывается в стилистику бохо и минимализма. Длинные стебли, аккуратные белоснежные шарики — эстетика на высоте. Но фэн-шуй говорит обратное: хлопок способен притягивать застой и несчастья. Особенно в индуистской традиции: его способность собирать пыль связывают с бедностью и энергетической тяжестью.

"Несмотря на особую красоту, с его длинным стеблем и безупречной формой, которые придают букету богемный оттенок, как говорят, хлопок приносит несчастье", — пишет Architectural Digest.

С научной точки зрения это, конечно, никак не подтверждено. Но традиции, передаваемые веками, продолжают влиять на восприятие и выбор декора для дома.

У хлопка — многовековая история

Хлопок начали использовать ещё в Древней Индии, задолго до нашей эры. Сегодня его применяют не только в текстиле: хлопковое волокно используют даже для изготовления банкнот, включая евро, благодаря его прочности и гибкости.

Решение — за вами

Верить или не верить — личное дело каждого. Кто-то отдаёт приоритет эстетике, кто-то — энергетическому фону в доме. Но если вы сторонник фэн-шуй, есть и другие растения, которых лучше избегать.

Осторожно: растения с "двойным дном"

Вот ещё три вида, которым в доме, по мнению восточной философии, не место:

  1. Гортензии. Несмотря на пышность и красоту, они символизируют одиночество и отчуждённость.
  2. Кактусы. Их острые формы ассоциируются с агрессией и конфликтами.
  3. Плакучие и вьющиеся растения. Считается, что они стягивают энергию вниз и создают эмоциональный дисбаланс.

Иногда интерьер говорит о нас больше, чем мы думаем. И даже самое милое растение может нести скрытый смысл — вопрос лишь в том, верим ли мы в это.

Уточнения

Фэншуй или фэн-шуй (кит. трад. 風水, упр. 风水, пиньинь fēngshuǐ — дословно — «ветер и вода») — даосская практика символического освоения (организации) пространства.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Домашние животные
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные Аудио 
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Авто
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз Аудио 
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Авто
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Последние материалы
Сад под гипнозом: метод, от которого цветы начинают цвести с удвоенной силой
Пузырь в тенге, пустота в долларах: что происходит с рынком жилья в Казахстане
Подводка, которая старит: старый способ уже не работает — вот как рисовать стрелки в 2025
Добродетель долготерпения: никогда не требуйте мгновенного результата
Один приём, который отделяет настоящую пасту от слипшейся каши
Тренировка после заката? Исследования подтверждают: это может быть даже эффективнее
Водонаева поделилась сокровенным: в каком возрасте она хочет сделать пластику?
Он не сделал выговор — он подарил Jaguar: что скрывает этот поступок Джобса
Подводные долгожители: найден эликсир молодости в холодной воде
Предлагаются по беспрецедентно низким ценам: камбала и минтай по 92 рубля за килограмм
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.