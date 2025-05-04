Эстетика против удачи: цветок, который пугает даже фэн-шуй

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Они украшают интерьеры, добавляют уюта и "живого" дыхания в пространство. Но некоторые декоративные растения, несмотря на свою красоту, могут, по мнению древнего учения фэн-шуй, нести в дом негатив. И одно из них — хлопчатник.

Фото: unsplash.com by Fancy Crave, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кактус

Хлопок: не только символ уюта

Это растение идеально вписывается в стилистику бохо и минимализма. Длинные стебли, аккуратные белоснежные шарики — эстетика на высоте. Но фэн-шуй говорит обратное: хлопок способен притягивать застой и несчастья. Особенно в индуистской традиции: его способность собирать пыль связывают с бедностью и энергетической тяжестью.

"Несмотря на особую красоту, с его длинным стеблем и безупречной формой, которые придают букету богемный оттенок, как говорят, хлопок приносит несчастье", — пишет Architectural Digest.

С научной точки зрения это, конечно, никак не подтверждено. Но традиции, передаваемые веками, продолжают влиять на восприятие и выбор декора для дома.

У хлопка — многовековая история

Хлопок начали использовать ещё в Древней Индии, задолго до нашей эры. Сегодня его применяют не только в текстиле: хлопковое волокно используют даже для изготовления банкнот, включая евро, благодаря его прочности и гибкости.

Решение — за вами

Верить или не верить — личное дело каждого. Кто-то отдаёт приоритет эстетике, кто-то — энергетическому фону в доме. Но если вы сторонник фэн-шуй, есть и другие растения, которых лучше избегать.

Осторожно: растения с "двойным дном"

Вот ещё три вида, которым в доме, по мнению восточной философии, не место:

Гортензии. Несмотря на пышность и красоту, они символизируют одиночество и отчуждённость. Кактусы. Их острые формы ассоциируются с агрессией и конфликтами. Плакучие и вьющиеся растения. Считается, что они стягивают энергию вниз и создают эмоциональный дисбаланс.

Иногда интерьер говорит о нас больше, чем мы думаем. И даже самое милое растение может нести скрытый смысл — вопрос лишь в том, верим ли мы в это.

Уточнения

Фэншуй или фэн-шуй (кит. трад. 風水, упр. 风水, пиньинь fēngshuǐ — дословно — «ветер и вода») — даосская практика символического освоения (организации) пространства.

