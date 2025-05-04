Сад под гипнозом: метод, от которого цветы начинают цвести с удвоенной силой

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Эти милые цветы действительно могут стать ярким украшением сада, но только при правильном подходе. Без должного ухода их очарование увядает быстрее, чем вы успеете оглянуться. К счастью, есть несколько простых правил, которые помогут наслаждаться их цветением на протяжении многих месяцев.

Фото: creativecommons.org by Harald Hoyer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Маргаритки

Не спешите с высадкой: сначала — закалка

Весной, когда вы приносите рассаду домой, не стоит сразу пересаживать её в открытый грунт или горшки. Часто эти растения выращены в теплице и не привыкли к переменам погоды. Их нужно закалить — выносите их на улицу сначала на 10-15 минут, постепенно увеличивая время. Только после этого можно думать о пересадке.

Подготовка к буйному цветению

Правильная почва и место — основа успеха. Выбирайте просторные горшки, обеспечьте хороший дренаж и немного тенистое, но светлое место. Это даст растению возможность развиваться без стресса.

Полив — с умом

Поливать анютины глазки нужно утром или вечером, избегая попадания воды на цветы и листья. Влажная, но не мокрая почва — их стихия. Пересыхание земли ведёт к увяданию, а избыток влаги — к гниению.

Удаляйте увядшие цветки

Регулярно убирайте засохшие бутоны — это стимулирует растение к формированию новых. Удобрения для цветущих растений тоже пойдут на пользу, особенно если использовать их в точной дозировке.

И ещё один совет

Никогда не покупайте рассаду, которая выглядит слишком нежной и хрупкой — такие растения часто не выдерживают весенних перепадов температур.

Уточнения

Маргари́тка (лат. Béllis) — род многолетних растений из семейства Астровые.

