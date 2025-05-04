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Сад под гипнозом: метод, от которого цветы начинают цвести с удвоенной силой

1:44
Садоводство

Эти милые цветы действительно могут стать ярким украшением сада, но только при правильном подходе. Без должного ухода их очарование увядает быстрее, чем вы успеете оглянуться. К счастью, есть несколько простых правил, которые помогут наслаждаться их цветением на протяжении многих месяцев.

Маргаритки
Фото: creativecommons.org by Harald Hoyer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Маргаритки

Не спешите с высадкой: сначала — закалка

Весной, когда вы приносите рассаду домой, не стоит сразу пересаживать её в открытый грунт или горшки. Часто эти растения выращены в теплице и не привыкли к переменам погоды. Их нужно закалить — выносите их на улицу сначала на 10-15 минут, постепенно увеличивая время. Только после этого можно думать о пересадке.

Подготовка к буйному цветению

Правильная почва и место — основа успеха. Выбирайте просторные горшки, обеспечьте хороший дренаж и немного тенистое, но светлое место. Это даст растению возможность развиваться без стресса.

Полив — с умом

Поливать анютины глазки нужно утром или вечером, избегая попадания воды на цветы и листья. Влажная, но не мокрая почва — их стихия. Пересыхание земли ведёт к увяданию, а избыток влаги — к гниению.

Удаляйте увядшие цветки

Регулярно убирайте засохшие бутоны — это стимулирует растение к формированию новых. Удобрения для цветущих растений тоже пойдут на пользу, особенно если использовать их в точной дозировке.

И ещё один совет

Никогда не покупайте рассаду, которая выглядит слишком нежной и хрупкой — такие растения часто не выдерживают весенних перепадов температур.

Уточнения

Маргари́тка (лат. Béllis) — род многолетних растений из семейства Астровые.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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