Сад под гипнозом: метод, от которого цветы начинают цвести с удвоенной силой

Эти милые цветы действительно могут стать ярким украшением сада, но только при правильном подходе. Без должного ухода их очарование увядает быстрее, чем вы успеете оглянуться. К счастью, есть несколько простых правил, которые помогут наслаждаться их цветением на протяжении многих месяцев.
Весной, когда вы приносите рассаду домой, не стоит сразу пересаживать её в открытый грунт или горшки. Часто эти растения выращены в теплице и не привыкли к переменам погоды. Их нужно закалить — выносите их на улицу сначала на 10-15 минут, постепенно увеличивая время. Только после этого можно думать о пересадке.
Правильная почва и место — основа успеха. Выбирайте просторные горшки, обеспечьте хороший дренаж и немного тенистое, но светлое место. Это даст растению возможность развиваться без стресса.
Поливать анютины глазки нужно утром или вечером, избегая попадания воды на цветы и листья. Влажная, но не мокрая почва — их стихия. Пересыхание земли ведёт к увяданию, а избыток влаги — к гниению.
Регулярно убирайте засохшие бутоны — это стимулирует растение к формированию новых. Удобрения для цветущих растений тоже пойдут на пользу, особенно если использовать их в точной дозировке.
Никогда не покупайте рассаду, которая выглядит слишком нежной и хрупкой — такие растения часто не выдерживают весенних перепадов температур.
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