Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Два напитка, которые делают с телом то, что спорт не может
Древние мифы и экзотические пейзажи: пляж Войдокилья стал новым трендом среди туристов
Никакой магии, только кастрюля: как яйца кормят не только тебя
Мед не варят, но спасают урожай: невидимый подвиг шмеля под солнцем
Чума оказалась умнее: как мутация помогла ей выжить
Я из бедной семьи мальчик: Пригожин призвал хейтеров не завидовать ему из-за роскошной квартиры
Крыша начала течь? Вот чем это может обернуться — и как не допустить беды
Имбирь, куркума и корица: что случается, когда они встречаются с таблетками
Фейковый список и реальный запрет: кто на самом деле больше не в такси

Гардения, как шёлк: нежная роскошь, которая украсит ваш сад

2:29
Садоводство

Гардения — это не просто красивое растение, а настоящее украшение вашего сада. С правильными условиями и небольшими усилиями вы сможете наслаждаться её ароматными цветами. Вот что нужно знать для успешного выращивания гардении.

Гардения
Фото: commons.wikimedia.org by Vinayaraj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гардения

Выбор места для посадки: солнце — лучший друг гардении

Гардения любит свет, поэтому выбирайте место, которое будет получать 6-8 часов солнечного света в день. Некоторые сорта могут выжить в полутени, но для лучшего роста и цветения солнечные участки — идеальны. Почва должна быть влажной, хорошо дренируемой и слегка кислой. Это обеспечит растению оптимальные условия для роста.

Как правильно подготовить почву и посадить гардению

Когда готовите место для посадки, выкапывайте яму в два раза шире горшка с растением и той же глубины. Важно аккуратно вынуть растение из горшка и, если корни слишком уплотнились, слегка их подрезать. Затем посадите гардению и хорошо полейте. Мульчирование вокруг растений поможет удерживать влагу и подавлять сорняки, но не забывайте, что мульча не должна касаться стебля растения.

Удобрение и уход за гарденией

Гардения нуждается в удобрении весной и осенью. Используйте удобрения для комнатных растений или улучшители почвы. Если выращиваете гардению в горшке, выбирайте удобрения с контролируемым высвобождением. Если листья растения начинают желтеть, это может свидетельствовать о недостатке питательных веществ, холодной погоде или переувлажнении почвы. В таких случаях пересмотрите условия для растения.

Что делать в холодных регионах

В прохладных регионах, где зима может быть суровой, рекомендуется слегка подрезать гардению после цветения весной или осенью. Это поможет сохранить здоровье растения и стимулировать рост новых побегов.

Как бороться с вредителями и болезнями

Гардения, как и многие другие растения, может привлекать вредителей, таких как белокрылка, тля и щитовки. Для борьбы с ними используйте спреи от насекомых. Регулярный осмотр растения поможет своевременно выявить проблему и предпринять меры. Профилактика болезни и забота о растении помогут избежать заражений.

Уточнения

Гарде́ния (лат. Gardénia) — род тропических растений семейства Мареновые (Rubiaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Авто
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав Аудио 
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Правда ТВ
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus Аудио 
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Авто
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Сводка с фронта: Небензя изложил условия прекращения огня, США начинают съезжать с переговоров Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Последние материалы
Цветок, который разоряет ваш огород: как навсегда избавиться от вьюнка
Секрет сладкого перекуса, который не вредит фигуре. Полезные конфеты, которые и правда вкусные
Стараюсь не читать вообще: Филипп Бледный объяснил, почему он не выносит критику со стороны зрителей
Тайный капитан: Стася Милославская сказала да футболисту ЦСКА на концерте Меладзе
Как не плакать в такси после салона: бьюти-гид для тех, кто ценит свои нервы и лицо
Ипотека под 2%: что известно о новой инициативе
Признание на мировом уровне: 11 мест в Лацио, где лето будет идеальным
Трицепсы в фокусе: вот что нужно качать для выразительных рук
Зачем заказывать пиццу, когда можно испечь эти закусочные кексы за 25 минут
Аллергия на хвостых? Вот 8 пород кошек, с которыми можно ужиться — и не чихать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.