Не тратьте время на ошибки: как правильно посадить вишневое дерево и не пожалеть

2:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вишня — это не только вкусный и сочный плод, но и красивое дерево, которое украсит ваш сад. Но как же добиться, чтобы вишни дали хороший урожай? Есть несколько хитростей, которые помогут вам вырастить здоровое дерево и собрать плоды даже в самых сложных условиях.

Фото: Freepik by frimufilms Тарелка вишни

Правильное место для вишни: солнечные лучи и дренированная почва

Вишня предпочитает солнечные участки с хорошей, хорошо дренированной почвой. На таких местах дерево будет чувствовать себя лучше и быстрее развиваться. Важно не забывать о регулярном поливе, пока дерево не начнет плодоносить.

Как правильно подготовить почву

Когда вы готовите яму для посадки вишни, копайте её в два раза шире, чем корневой ком дерева. Глубина должна быть такой же, как у корня. Обязательно рыхлите почву на дне и смешайте с органическим удобрением, чтобы дать вишне отличное начало.

Вишни с голыми корнями или в горшках: что выбрать

Вы можете посадить вишневые деревья с голыми корнями в зимний период, когда дерево в латентном состоянии. Вишни в горшках можно высаживать в любое время, за исключением летней жары. Важно, чтобы корень был немного выше поверхности почвы, а колышек, который поддерживает дерево, можно будет удалить, как только дерево укоренится.

Что делать с почвой после посадки

После посадки вишни укрепите почву и тщательно полейте. Чтобы сохранить влагу и защитить от сорняков, накройте почву мульчей из органического материала, например, сахарного тростника. Главное — избегайте контакта мульчи со стволом дерева.

Пять народных хитростей, чтобы заставить вишню плодоносить

Регулярный полив: вишня требует регулярного полива в первые годы, пока не начнет активно плодоносить. Правильная подкормка: используйте органические удобрения для поддержания плодородия почвы. Подрезка: подрезайте деревья, чтобы стимулировать рост и развитие новых побегов. Опыление: некоторые сорта вишни нуждаются в другом дереве для опыления, но есть и самоопыляющиеся сорта. Укрытие на зиму: если в вашем климате бывают суровые зимы, не забудьте укрыть вишневое дерево от мороза.

Выращивание вишни в горшках: возможен ли такой вариант

Если у вас ограниченное пространство, можно вырастить вишню в большом горшке или контейнере. Главное — обеспечить хороший дренаж и использовать качественную смесь для горшечных растений. Мульчирование верхнего слоя почвы поможет сохранить влагу.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

