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Не верите в чудеса? После этого секретного метода ваши яблоки будут как мёд

1:24
Садоводство

Что влияет на вкус яблок? Сорт, климат, солнечный свет… Но есть еще один секрет, который поможет превратить ваши яблоки в настоящие сладкие шедевры — и это вовсе не магия!

Яблоневый сад
Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf
Яблоневый сад

Секрет сладких яблок: борная кислота

Знаете ли вы, что с помощью всего одной небольшой хитрости можно получить яблоки, слаще меда? Все дело в борной кислоте! Именно этот ингредиент помогает повысить сахаристость плодов и значительно улучшить их вкус.

Как приготовить чудо-раствор для яблонь

Вам нужно всего 15 граммов борной кислоты, которые следует развести в 10 литрах воды. Затем просто опрыскайте яблоню этим раствором. Всё! Ваши яблоки обязательно будут слаще и сочнее, чем когда-либо.

Не пугайтесь падения завязи

Не переживайте, если в процессе плодоношения часть яблок упадет. Это нормальное явление, которое помогает дереву сосредоточить силы на оставшихся плодах. Кстати, крупные яблоки часто теряют вкус, так что естественный процесс падения завязи на самом деле благоприятно влияет на качество плодов.

Правильное питание с добавлением борной кислоты превращает яблоки в настоящую сладость, не хуже меда. Проверьте на своём саде — результат вас удивит!

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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