Что влияет на вкус яблок? Сорт, климат, солнечный свет… Но есть еще один секрет, который поможет превратить ваши яблоки в настоящие сладкие шедевры — и это вовсе не магия!
Знаете ли вы, что с помощью всего одной небольшой хитрости можно получить яблоки, слаще меда? Все дело в борной кислоте! Именно этот ингредиент помогает повысить сахаристость плодов и значительно улучшить их вкус.
Вам нужно всего 15 граммов борной кислоты, которые следует развести в 10 литрах воды. Затем просто опрыскайте яблоню этим раствором. Всё! Ваши яблоки обязательно будут слаще и сочнее, чем когда-либо.
Не переживайте, если в процессе плодоношения часть яблок упадет. Это нормальное явление, которое помогает дереву сосредоточить силы на оставшихся плодах. Кстати, крупные яблоки часто теряют вкус, так что естественный процесс падения завязи на самом деле благоприятно влияет на качество плодов.
Правильное питание с добавлением борной кислоты превращает яблоки в настоящую сладость, не хуже меда. Проверьте на своём саде — результат вас удивит!
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.