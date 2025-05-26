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Полчаса на кухне — и рассада зацветет раньше всех: простое удобрение, которое работает

1:33
Садоводство

Зачем тратить деньги на дорогие удобрения, если лучший состав для рассады можно приготовить прямо на вашей кухне? Опытные садоводы знают, что природа дает нам всё необходимое для здоровых растений. Два простых ингредиента, которые наверняка есть у вас дома, заменят любые покупные смеси!

Ростки
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ростки

Что нужно для чудодейственного раствора

Вам понадобятся:

  • 1 чайная ложка крахмала

  • 1 столовая ложка овсяных хлопьев

  • 2 литра чистой воды

Как приготовить этот секретный эликсир

  1. Смешайте овсянку и крахмал.

  2. Залейте их водой и оставьте настаиваться на 2 часа.

  3. После этого отфильтруйте раствор и добавьте ещё 1 литр воды.

Получившуюся смесь нужно развести с водой в пропорции 1:5 (1 литр концентрата на 5 литров воды). Теперь вы готовы поливать свою рассаду!

Зачем это нужно

Такой раствор обогатит почву всеми необходимыми питательными веществами и ускорит рост ваших растений. А самое главное — это натуральное удобрение, которое не нанесёт вреда ни почве, ни вашим растениям.

Когда и как использовать

Этот раствор идеально подходит для корневого полива. Используйте его не только для рассады, но и для других садовых культур. Ваши растения будут расти быстрее, а цветение станет более обильным и ярким!

Простой способ, который сделает ваш сад цветущим и здоровым — без химии и лишних затрат!

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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