Перцы не будут жаловаться на жизнь: вот что вы должны сделать при посадке, чтобы они обожали ваш сад

2:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вам кажется, что вы уже перепробовали все для получения хорошего урожая перца, возможно, вы упускаете одну важную деталь — правильную посадку. Многие огородники даже не подозревают, что одно простое действие может изменить ситуацию и дать вам урожай, о котором вы мечтали.

Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сладкий перец

Чем перец так чувствителен

Перец — не самая простая культура. Несмотря на все усилия, многие сталкиваются с тем, что растения не развиваются должным образом, и урожай оставляет желать лучшего. Но есть одно небольшое, но важное действие, которое значительно повысит шанс на успех — при посадке перца используйте ведра! Да, именно так — при посадке перца в этом году ваши растения будут благодарны за это решение.

Секрет бабушки: как получить крепкие растения

Что нужно сделать? Приготовьте специальную смесь для посадки. Вот что вам понадобится:

1 ведро компоста

1,5 столовые ложки суперфосфата

1 столовая ложка сульфата калия

1 столовая ложка аммиачной селитры

Как это работает

Перед тем как посадить рассаду, вы делаете смесь из этих компонентов. В лунку добавьте:

2 чайные ложки суперфосфата

1 чайную ложку сульфата калия

1 чайную ложку мочевины

Горсть золы

После этого тщательно перемешайте все и залейте 1 литром воды. Эта смесь создаст идеальные условия для того, чтобы перец рос крепким и здоровым.

Не забывайте о подготовке почвы

Перед посадкой важно подготовить почву. Если она тяжелая и глинистая, она будет прогреваться медленно. В таком случае, идеальный вариант — высаживать перцы на высокие грядки. Также не помешает использовать кровельный материал, чтобы защитить растения от сильных перепадов температур.

Как избежать стресса для перца

Перец — очень чувствительное растение, и любой стресс, будь то плохая почва или неправильный уход, может замедлить его рост. Но с правильной подготовкой и смесью, о которой мы рассказали, вы создадите для растений идеальные условия для роста.

Следуя этому совету, вы обеспечите своему перцу лучший старт в жизни. А результат не заставит себя ждать — урожай будет щедрым, а плоды — крупными и мясистыми.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

