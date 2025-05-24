Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забилась под кровать и шипит? Вот что на самом деле чувствует кошка, когда пугается
Маленький город в Испании меняет судьбы: дома по цене смартфона
Почему в июне стоит встать пораньше: в небе произойдёт редкое событие
Как разрезать ПВХ без сколов: быстрые лайфхаки для ремонта
Брежнева публично поблагодарила Меладзе после закрытия ВИА Гры: спасибо за всё
Хруст и нежность в одном укусе: домашние конфеты, которые захочется прятать от всех
От авиаторов до гигантов: какие очки добавят +100 к стилю этим летом
Советский мототюнинг: зеркала от Запорожца, звук от трактора
Полис дешевеет, деньги растут: ОСАГО готовит старым авто приятный сюрприз

Вредители ушли на каникулы — как бабушкин секрет изменит сад за одну ночь

2:21
Садоводство

Если вы ищете способ избавиться от надоедливых вредителей в своем саду, вам не нужно тратить деньги на химикаты или сложные средства. Есть старый, но проверенный метод, который поможет решить эту проблему.

Огород
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огород

Бабушкины секреты: народные способы, проверенные временем

Многие садоводы на протяжении лет передают друг другу старые рецепты и советы, которые действительно работают. Например, с этим трюком, который часто называли бабушкиным, можно забыть о вредителях, таких как тля, улитки и даже муравьи. Секрет прост — средство на основе обычных продуктов, которые есть в каждом доме. Его не нужно покупать в магазинах, и оно абсолютно безопасно для ваших растений.

Что потребуется для трюка

Для приготовления средства нужно всего несколько ингредиентов:

  • Чеснок (или его настой)

  • Вода

  • Немного мыла (желательно хозяйственного)

Чеснок отлично действует как природный репеллент, а мыло помогает средству лучше прилипать к растениям. Просто измельчите чеснок, заливайте его водой и дайте настояться несколько часов. После этого добавьте мыло, чтобы раствор был более вязким.

Как использовать средство

Раствор нужно распылять на листья и стебли растений, особенно тех, которые атакуют вредители. Это средство не только отпугивает насекомых, но и защищает растения от болезней, создавая на их поверхности защитную пленку.

Простота и эффективность

Одним из больших преимуществ этого способа является его доступность. Бабушки всегда знали, как использовать природу для пользы дома и сада, и этот рецепт — тому доказательство. Подобные методы не только безопасны для экологии, но и очень эффективны в борьбе с вредителями.

Не забывайте о регулярности

Как и с любым другим средством, важно применять его регулярно. Один раз не хватит — распыляйте раствор хотя бы раз в неделю, чтобы увидеть явные результаты.

Этот трюк подойдет не только для тех, кто хочет избавиться от вредителей, но и для тех, кто стремится сохранить свои растения в хорошем состоянии без применения агрессивной химии.

Пробуйте, и ваши растения будут в безопасности!

Уточнения

Вредный организм — растение или животное, причиняющее вред человеку или его интересам (например, в растениеводстве и животноводстве); в широком смысле — конкурент человечества.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Это не спорт, а волшебство: как подтянуть тело, ничего не напрягая
Новости спорта
Это не спорт, а волшебство: как подтянуть тело, ничего не напрягая Аудио 
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Недвижимость
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно Аудио 
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Новости спорта
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60 Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
Дроны, оптика и отчаяние: Запад признал — Россия взяла верх в неофициальной воздушной войне Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Последние материалы
Как разрезать ПВХ без сколов: быстрые лайфхаки для ремонта
Брежнева публично поблагодарила Меладзе после закрытия ВИА Гры: спасибо за всё
Хруст и нежность в одном укусе: домашние конфеты, которые захочется прятать от всех
От авиаторов до гигантов: какие очки добавят +100 к стилю этим летом
Советский мототюнинг: зеркала от Запорожца, звук от трактора
Полис дешевеет, деньги растут: ОСАГО готовит старым авто приятный сюрприз
Семь замков и шоколад: какой маршрут в Европе может конкурировать с этим?
Секрет винограда раскрыт: один сорт влияет на вес, другой — на сердце
Российский Starlink: проект Рассвет получил миллиарды на запуск спутников
Анастасия Волочкова дала себе неожиданную характеристику — готовьтесь удивляться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.