Все говорят о борще, но мало кто знает, как вырастить свеклу, которая сделает его волшебным

2:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Свекла — это не только вкусный, но и чрезвычайно полезный корнеплод. Она помогает бороться с анемией, запорами, подагрой, варикозом и даже улучшает состояние кожи. Главное, что её выращивание не требует особых усилий, если соблюсти несколько важных правил.

Фото: flickr.com by mercedesfromtheeighties, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Свёкла

Когда и как сажать свеклу

Свекла — культура, которая не боится холодов, но предпочитает тепло. Оптимальное время для посадки — с конца мая до начала июня. Хотя её можно сеять и позже, для полноценного роста требуется от 3 до 5 месяцев. Важно помнить, что свекла чувствительна к температуре: она развивается лучше при температуре до 18°C, но вполне терпит жару до 35°C.

Подготовка почвы

Перед посадкой свеклы почву нужно тщательно подготовить. Рекомендуется перекопать землю на глубину не менее 15 см и убрать все камни, чтобы корни могли свободно развиваться. Также стоит внести органические удобрения для улучшения структуры почвы. Если почва тяжёлая, используйте мульчирование для повышения её рыхлости.

Как правильно сажать семена

Для свеклы используют плотность посадки 1,5 кг семян на акр. Семена сеют в ряды на глубину 2-5 см, при этом расстояние между растениями должно быть 25-30 см. Семена обычно прорастают в течение 8-15 дней в зависимости от температуры почвы. Важно, чтобы почва оставалась рыхлой, иначе корни не смогут развиваться.

Уход за растениями

Как только у растений появятся 3-4 листа, начните их прореживать. Оставьте между растениями 10 см, чтобы они могли нормально расти и развиваться. Прореживание лучше всего проводить осторожно, аккуратно обрезая лишние растения, чтобы не повредить корни.

Влага и полив

Свекла требует умеренного полива, особенно в жаркие и засушливые периоды. Важно не переувлажнять почву, чтобы не вызвать гниение корней. За несколько дней до сбора урожая, если почва слишком сухая, полейте растения, чтобы облегчить удаление корней из земли.

Сбор урожая

Когда свекла достигнет нужного размера, аккуратно вытащите корни, стараясь не повредить их. Приятно удивить себя и близких качественным урожаем, если все этапы посадки и ухода были выполнены правильно.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

