От перца, как в магазине, вас отделяют 3 простых шага — вы не поверите, как это просто

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Красный перец — это не только вкусный, но и очень полезный овощ, который можно использовать в самых разных блюдах. Но чтобы получить сочные и сладкие плоды, важно соблюсти несколько простых правил при посадке и уходе.

Фото: commons.wikimedia.org by Ssilvestori, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Желтый болгарский перец

Выбираем правильный сорт

Перед посадкой перца обязательно выберите сорт, который подходит для вашего климата и даёт крупные плоды. Лучше всего выбирать раннеспелые сорта, которые быстро созревают и дают хороший урожай.

Оптимальные условия для роста

Перцы любят тепло, поэтому важно выбрать место для их посадки, где будет достаточно солнечного света. Почва должна быть легкой и хорошо дренированной, поэтому смешайте её с навозом или минеральными удобрениями. Это обеспечит растениям необходимое питание для роста.

Как и когда сажать

Лучше всего высаживать рассаду перца в возрасте 70-75 дней, когда она уже достаточно крепкая. Температура почвы должна быть не ниже 13-14°C, так как корни начинают активно развиваться при такой температуре.

Если вы выращиваете перец в теплице или под пластиковыми контейнерами, это ускорит процесс — плоды появятся на 15-20 дней раньше.

Уход за рассадой

После посева поддерживайте температуру на уровне 22-24°C до появления первых всходов. Когда они начнут расти, немного понизьте температуру до 17-18°C, чтобы растения не вытягивались.

Подготовка почвы

Лучше всего посадить перцы в почву, которая была предварительно обработана — это поможет предотвратить развитие заболеваний. Почву следует обрабатывать несколько раз до посадки и обязательно полить молодые растения сразу после высадки.

Урожай и сбор

Перцы начинают плодоносить обычно в начале июня и могут продолжать давать урожай до первых заморозков, в зависимости от сорта и погодных условий. Для получения качественного урожая важно следить за растениями и вовремя проводить подкормки и полив.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет вам вырастить здоровый и вкусный красный перец, который станет украшением вашего стола.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.

