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Эти салаты не требуют ни усилий, ни времени, а результат — как у профессионалов

2:45
Садоводство

Выращивание зеленых салатов в своем саду — это не только легко, но и полезно. Вы сможете наслаждаться свежими и хрустящими листьями с весны до осени. Главное — выбрать правильные сорта и соблюдать несколько простых рекомендаций.

Зелёный салат
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зелёный салат

Салаты, которые легко вырастить

Чтобы всегда иметь свежий салат, стоит посадить несколько сортов, которые будут созревать в разное время. Так, за столом будет разнообразие вкусов и текстур, а огород не опустеет.

Айсберг

Айсберг — один из самых популярных салатов, известный своей хрустящей текстурой и нейтральным вкусом. Этот сорт образует компактные головки диаметром 10-20 см. Айсберг можно сажать каждые две недели с весны до августа, начиная с того момента, как почва прогреется до 4°C.

Руккола

Если вам нравится добавлять пикантности в блюда, выберите рукколу. С острым, слегка горьким и маслянистым вкусом, она прекрасно дополнит мясные и овощные салаты. Руккола не требует особого ухода и может быть посажена несколько раз за сезон. Кроме того, она легко саморазмножается, что упрощает процесс.

Кресон

Этот быстрый в росте салат готов к употреблению всего через 10-20 дней после всходов. Кресон обладает острым, горьким вкусом и идеально подходит для салатов и добавок. Он также прекрасно растет на подоконнике, придавая уют вашему дому.

Радиккьо

Радиккьо — это итальянский салат с характерным горьким вкусом, который часто используется для приготовления салатов. Растет он густо, с красными листьями и контрастными белыми прожилками. Радиккьо можно сеять с мая по август, в зависимости от сорта.

Романо

Листья салата Романо — обязательный ингредиент в салате "Цезарь". Этот салат имеет свежий, слегка пикантный вкус и толстые центральные прожилки. Лучше всего сажать его каждые 3-4 недели для постоянного урожая.

Левурда, щавель и шпинат

Эти многолетние растения можно выращивать в тени, что делает их отличным выбором для участка с ограниченным солнечным светом. Левурда придает легкий чесночный вкус, а щавель и шпинат — кислую нотку, полезную для здоровья.

Зеленые салаты — отличное дополнение к любому саду. Они просты в уходе и могут радовать вас на протяжении всего сезона. Выбирайте подходящие сорта и наслаждайтесь свежими и полезными листьями прямо с вашего огорода!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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