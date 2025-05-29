Как посадить яблоню, чтобы соседям было стыдно за их деревья: подходим к вопросу правильно

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Все мы знаем, что яблоки — это не только вкусно, но и полезно. С ними легко поддерживать здоровье и радоваться каждому дню. Хотите вырастить яблоки у себя в саду и получать вкусный урожай? Всё гораздо проще, чем кажется!

Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яблоки на ветках (пос Жасминный Саратов)

1. Когда и как сажать яблоню

Лучшее время для посадки яблонь — зимой, когда дерево находится в состоянии покоя. Если у вас есть яблоня с открытыми корнями, смело садите её в этот период. Главное — посадить дерево на ту же глубину, на которой оно находилось в горшке. Если растение с голыми корнями, убедитесь, что каждый черенок будет находиться выше уровня почвы.

2. Подготовка почвы и уход за деревом

Чтобы дерево хорошо укоренилось, добавьте немного кола для дополнительной устойчивости, особенно если дерево с голым корнем. Хорошо укрепите почву и полейте растение обильно. Сверху можно покрыть мульчей, чтобы сохранить влагу и защитить от сорняков. Однако не укладывайте мульчу слишком близко к стволу.

3. Яблоки в горшках: компактность и удобство

Если у вас нет большого сада, вы можете выращивать яблоню в горшке. Главное — хороший дренаж! Отличным вариантом будут шпалерные яблони, которые занимают мало места и идеально подходят для узких садовых горшков. Важно выбрать подходящую почву для горшков и укрепить её вокруг растения. Не забудьте про регулярный полив, особенно в жаркие летние месяцы.

4. Когда собирать яблоки?

Время сбора урожая зависит от сорта яблонь, но в целом яблоки готовы к сбору с января по июнь. Проверьте, отделяется ли плод от ветки легко с небольшим рывком — это знак, что он созрел.

5. Как ухаживать за яблоней после сбора урожая

После сбора урожая не забудьте подрезать яблоню, чтобы сохранить её форму и предотвратить возможные проблемы с вредителями. Особенно важно это для высоких деревьев — если они не будут подстрижены, сбор урожая в следующем сезоне может стать настоящей проблемой.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

