Не хватает места для лука? Эти секреты помогут вырастить огромный урожай даже в горшке

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы вырастить крупный и здоровый лук, важно понимать его цикл роста и правильно подобрать сорт для вашего региона. Лук проходит через два основных этапа роста, и каждый из них требует особого внимания.

Фото: Designed by Freepik by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красный лук

Этапы роста лука

Рост листьев: в первый период лук активно наращивает листья. Чем больше листьев он сформирует, тем больше будет кольцевых слоёв в луковице. Идеальный лук имеет 13 таких колец, так что цель — создать как можно больше зелени, прежде чем лук начнёт формировать саму луковицу. Формирование луковицы: как только процесс формирования луковицы начнётся, прекращайте активно стимулировать рост листьев. На этом этапе важно сосредоточиться на создании здоровой и крупной зелени, которая будет поддерживать развитие луковицы.

Выбор сорта лука

Лук классифицируется по длине дня, необходимой для начала формирования луковицы. Важно выбрать сорт, который лучше всего подходит для вашего региона:

Короткодневный лук начинает формировать луковицу, когда продолжительность дня достигает 10-12 часов.

Среднедневной лук активируется при 12-14 часах светового дня и является наиболее адаптированным для большинства регионов.

Долгодневный лук начинает процесс формирования луковицы при 14-16 часах светового дня.

Семена или саженцы: что выбрать

Самый экономичный способ — это выращивание лука из семян. Лучший метод — посев в теплице зимой, чтобы весной получить крепкие рассаду, которые затем можно высаживать в открытый грунт.

Наборы лука — это луковицы, которые были выращены коммерчески. Они достаточно просты в посадке и обеспечивают быстрый старт.

Трансплантация лука предполагает использование рассады, выросшей из семян в зимние месяцы. Растения, которые достигают четырёх-пяти листьев, можно высаживать на постоянное место.

Золотые правила для успешного посева

Выбирайте правильный сорт лука в зависимости от длины дня в вашем регионе. Следите за количеством света, который получают растения, чтобы не пропустить момент формирования луковицы. При посадке семян используйте теплицы для ускорения роста и получения здоровых саженцев. Проводите обрезку листьев в нужный момент, чтобы улучшить качество луковиц.

Уточнения

Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

