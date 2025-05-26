Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленький рай у моря, где не нужны машины: где в Пелопоннесе спряталась настоящая Греция
Чудом вытащили с того света: певец Шура чуть не простился с жизнью из-за желания быть красивым
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Пирог, который заменит целый ужин: 20 минут готовки и никакой сковороды
Дом кажется чистым, но есть один момент, который упускают почти все
Вишневые ногти: самый сочный тренд лета 2025 года, который ты захочешь попробовать
Пёс страдает, а вы не знаете, чем его кормить? Вот простая еда, которую советуют даже ветеринары
Мотоцикл с коляской: стиль и необходимость в СССР
Декор за копейки: как из обычной стены сделать арт-объект

Маленький гигант: как контролировать рост дерева в горшке, чтобы оно не стало монстром

3:29
Садоводство

Деревья в горшках могут стать настоящим украшением вашего дома или сада, если правильно за ними ухаживать. Но как обеспечить им комфортное существование и ускорить их рост? Рассмотрим важные советы по пересадке и уходу за деревьями в горшках.

Цитрусовое дерево
Фото: Designed by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цитрусовое дерево

1. Какие деревья лучше всего подходят для горшков

Для горшечных деревьев выбирайте компактные виды, такие как бонсай или другие деревья-гиганты, которые растут медленно. Это важно, так как ограничение роста дерева помогает контролировать его размеры и предотвращает переполнение горшка.

2. Когда лучше всего пересаживать деревья

Идеальное время для пересадки — весной, в марте или апреле, когда деревья выходят из состояния покоя. Некоторые вечнозелёные растения, как можжевельник, не сбрасывают листву зимой и продолжают оставаться активными. Однако, даже в этот период они нуждаются в пересадке для поддержания здоровой корневой системы.

3. Зачем нужно подрезать корни

Корневая система деревьев в горшках имеет ограниченное пространство для роста, и когда дерево становится слишком большим для своего горшка, его корни становятся неэффективными. Подрезание старых корней позволяет дереву развиваться дальше. Однако будьте осторожны с обрезкой в период вегетации — это может привести к стрессу для растения. Лучше делать это до начала вегетативного периода.

4. Как не повредить корни при пересадке

Если вы подрежете корни слишком рано, это может привести к повреждению корневой системы, и дерево может заболеть. Ожидайте до начала вегетативного периода, чтобы минимизировать стресс для растения.

5. Роль почвы при пересадке

Выбирайте специальную почву для горшечных деревьев, которая обеспечит нужный pH баланс и хороший дренаж. Это важно для успешного роста корней. Не используйте садовую землю, так как она может содержать вредителей или болезни, которые могут повлиять на растение.

6. Как поддерживать баланс корней и фотосинтеза

Корни и листья дерева должны быть в идеальном балансе. Меньше листьев — меньше потребность в корнях. Следовательно, при подрезке корней нужно учитывать количество листвы, чтобы дерево получало достаточно питательных веществ и воды.

7. Коррекция pH и удобрение

Почва для деревьев-гномов должна быть специально подобрана для этого типа растений. Это поможет сбалансировать pH, а также уменьшить накопление солей и химических веществ в почве. Используйте мох и другие добавки для улучшения роста корней.

8. Горшки для деревьев: глина или пластик

Глиняные горшки помогут быстрее высушить почву и предотвратить перегрев, что полезно для медленно растущих деревьев. Пластиковые горшки могут быть легче, но они не обеспечивают такой же воздухопроницаемости, как глиняные.

9. Рекомендации по пересадке

Пересадка деревьев в горшках происходит аналогично другим комнатным растениям, но требует дополнительной заботы о корнях и почве. Правильное время, подходящая почва и аккуратная пересадка — это залог здоровья вашего растения.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Зарубежный
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле Аудио 
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
Домашние животные
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой Аудио 
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Домашние животные
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают Аудио 
Популярное
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.

Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Мирный план Дональда Трампа: смерть в прямом эфире Дмитрий Плотников Учат Скайнет против москалей: украинцы загрузили в ИИ видео боёв на два миллиона часов Олег Володин Поставки F-16 на вооружение ВСУ идут полным ходом, а результата нет Любовь Степушова
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Последние материалы
Маленький рай у моря, где не нужны машины: где в Пелопоннесе спряталась настоящая Греция
Чудом вытащили с того света: певец Шура чуть не простился с жизнью из-за желания быть красивым
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Пирог, который заменит целый ужин: 20 минут готовки и никакой сковороды
Дом кажется чистым, но есть один момент, который упускают почти все
Вишневые ногти: самый сочный тренд лета 2025 года, который ты захочешь попробовать
Пёс страдает, а вы не знаете, чем его кормить? Вот простая еда, которую советуют даже ветеринары
Маленький гигант: как контролировать рост дерева в горшке, чтобы оно не стало монстром
Мотоцикл с коляской: стиль и необходимость в СССР
Декор за копейки: как из обычной стены сделать арт-объект
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.